Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığının duyurusuna göre başvurular, 3 Haziran'da başlayacak olup, 7 Haziran 2024 saat (16.00) itibariyle sona erecek.

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