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İSG/1 sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM, internet sitesinden İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Mayıs 2024 10:08, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2024 10:14
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İSG/1 sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

5 Mayıs 2024 tarihinde uygulanan 2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın (2024-İSG/1) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 35 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 30 Mayıs 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


2024-İSG 1. Dönem Sınav Sonuçları

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