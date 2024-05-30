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Altının gramı 2 bin 428 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 428 lira seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2024 10:40, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2024 10:40
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Altının gramı 2 bin 428 liradan işlem görüyor

Altının dün dolar kurundaki artışa karşın ons fiyatındaki gerilemeye paralel düşen gram fiyatı, günü yüzde 0,9 azalışla 2 bin 426 liradan tamamladı.

Yeni güne artışla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 428 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 390 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 890 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da dün yüzde 1 azalışla günü 2 bin 338 dolardan tamamladı ve şu sıralarda da düşüş eğilimini sürdürerek önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 2 bin 335 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına yönelik belirsizliklerin sürmesi ve ülkenin 10 yıllık tahvil faizlerinin son bir ayın zirvesine çıkmasıyla altın talebinin azaldığını belirtti.

Analistler, bugün ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Fed'in dün yayınladığı Bej Kitap raporu genel görünümün biraz daha kötüleştiğini ortaya koyarken, koşulların sektörlere ve bölgelere göre değişiklik gösterdiği belirtildi.

Bugün ABD'de açıklanacak Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verilerinin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini ifade eden analistler, çekirdek kişisel tüketim harcamaları verilerinin de varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

Söz konusu gelişmelerle birlikte ülkede tahvil ihalelerine yönelik zayıf talebin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 7 baz puan artışla yüzde 4,62'den günü tamamladı, şu sıralarda ise önceki kapanışının hemen altında yüzde 4,60 seviyesinde bulunuyor.

Bugün yurt içinde ve dışında yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 320 ve 2 bin 300 doların destek, 2 bin 350 ve 2 bin 370 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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