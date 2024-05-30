FETÖ'nün 'kadın' yapılanması çökertildi: Para transferi polis kamerasında

Aile ve Gençlik Fonu'na 9 bin 485 başvuru yapıldı
Aile ve Gençlik Fonu'na 9 bin 485 başvuru yapıldı
3 Ay Ödemesiz 100.000 TL Kredi!
3 Ay Ödemesiz 100.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Türkiye 'Teröristan' kurulmasına izin vermeyecektir
Erdoğan: Türkiye 'Teröristan' kurulmasına izin vermeyecektir
İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı'nın yetkisi sonlandırıldı
İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı'nın yetkisi sonlandırıldı
Bakan Şimşek: Cari açık OVP hedefinden düşük gerçekleşecek
Bakan Şimşek: Cari açık OVP hedefinden düşük gerçekleşecek
Yeni müfredat tamam, şimdi en önemli safhaya geçildi
Yeni müfredat tamam, şimdi en önemli safhaya geçildi
İSG/1 sınav sonuçları açıklandı
İSG/1 sınav sonuçları açıklandı
Vekillere de sıkı tasarruf geliyor!
Vekillere de sıkı tasarruf geliyor!
Fitch'ten Türkiye için yıl sonu enflasyon tahmini
Fitch'ten Türkiye için yıl sonu enflasyon tahmini
Ulaştırma Bakanı'nın telefonunu klonlamışlar!
Ulaştırma Bakanı'nın telefonunu klonlamışlar!
LGS için geri sayım başladı
LGS için geri sayım başladı
Vatandaş sokakta köpek istemiyor! Başıboş köpekler için sona gelindi
Vatandaş sokakta köpek istemiyor! Başıboş köpekler için sona gelindi
Ayda 150 bin liraya kaynakçı yok!
Ayda 150 bin liraya kaynakçı yok!
Sınırlı cezalar caydırıcı değil! Tüketici derneklerinden 'oransal olsun' önerisi
Sınırlı cezalar caydırıcı değil! Tüketici derneklerinden 'oransal olsun' önerisi
AK Parti Ankara kriterleri için harekete geçti!
AK Parti Ankara kriterleri için harekete geçti!
Türkiye'deki başıboş köpekler Avrupa'nın da radarında
Türkiye'deki başıboş köpekler Avrupa'nın da radarında
Düzce Valiliğinden 'okul tuvaletinde tokat atılmasıyla' ilgili açıklama
Düzce Valiliğinden 'okul tuvaletinde tokat atılmasıyla' ilgili açıklama
O ilde kasaplardan kırmızı ete yüzde 30 indirim
O ilde kasaplardan kırmızı ete yüzde 30 indirim
'Başıboş köpekler toplanacak, kısırlaştırılacak, sahiplendirilecek'
'Başıboş köpekler toplanacak, kısırlaştırılacak, sahiplendirilecek'
TSK personeline ilişkin teklif Komisyonda kabul edildi
TSK personeline ilişkin teklif Komisyonda kabul edildi
'Otelde yabancı turiste polis işkencesi' iddiaları yalanlandı
'Otelde yabancı turiste polis işkencesi' iddiaları yalanlandı
Bakan Yumaklı uyardı: 6 sene sonra su fakiri ülke olacağız
Bakan Yumaklı uyardı: 6 sene sonra su fakiri ülke olacağız
Bakan Özhaseki'den belediye başkanlarına 'dirençli ev' çağrısı
Bakan Özhaseki'den belediye başkanlarına 'dirençli ev' çağrısı
'Emekli askerlerin yorum yapmasını engelleyecek herhangi bir husus yok'
'Emekli askerlerin yorum yapmasını engelleyecek herhangi bir husus yok'
TBMM, Refah saldırılarını kınayan tezkereyi kabul etti
TBMM, Refah saldırılarını kınayan tezkereyi kabul etti
Kamu Birliği Konfederasyonu Filistin için meydanlardaydı
Kamu Birliği Konfederasyonu Filistin için meydanlardaydı
EGM'den 'kurbanlık alışverisi' uyarısı
EGM'den 'kurbanlık alışverisi' uyarısı
Çalışanın gözü ara zamda: Asgari ücrette temmuz zammı olacak mı?
Çalışanın gözü ara zamda: Asgari ücrette temmuz zammı olacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi 9 Haziran'dan sonra ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi 9 Haziran'dan sonra ziyaret edecek
Emlak Konut'tan 4 alternatifli konut indirim kampanyası
Emlak Konut'tan 4 alternatifli konut indirim kampanyası
Ana sayfaHaberler Terör

FETÖ'nün 'kadın' yapılanması çökertildi: Para transferi polis kamerasında

FETÖ'nün İstanbul'daki güncel "kadın" yapılanması operasyonla çökertildi. Örgütün para transferi polis kamerasına takıldı. Teslimat görüntülerine TRT Haber ulaştı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 30 Mayıs 2024 10:59, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2024 12:17
Yazdır

FETÖ ile mücadele aralıksız devam ediyor.

Terör örgütünün yeniden yapılanma çabaları, güvenlik güçlerinin aralıksız takibiyle engelleniyor ya da çökertiliyor. Şüpheliler hem teknik hem de fiziki olarak saniye saniye izleniyor.

Bu kez İstanbul'da örgütün para transferi güvenlik güçleri tarafından görüntülendi.

Görüntülere göre, kalabalık alanda buluşan FETÖ'cülerin kısa süre konuştuğu, ardından biri tarafından diğerine poşet içerisinde para verdiği görülüyor. Görüntülerdeki 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet birimleri paranın örgüt evlerinin kirası için el değiştirdiğini belirledi.

Yeniden yapılanma amacıyla evler kiralandı. Kiralar ise örgüt yönetici yardımcıları vasıtasıyla kamuya açık alanlarda gizlice ev sorumlularına teslim edildi.10 saniyelik bir sarılma ile para dolu poşetin teslim edilmesi ise örgütün gizliliğe verdiği önemi gösteriyordu.

Soruşturma derinleştirildi

MİT ve İstanbul Kaçakçılık Şubesinin operasyonu ile 38 şüpheli gözaltına alındı. Böylece Fetullahçı terör örgütünün İstanbul'daki güncel kadın yapılanması çökertildi.

FETÖ'nün İstanbul'daki kadın sorumlusunun Almanya'da yaşadığı tahmin edilen firari Örgüt Yöneticisi Tuğba K. olduğu tespit edildi.

Örgütteki kod isminin de Ezgi olduğu belirlendi. Tuğba K.'nın, İstanbul'daki sözde FETÖ kadın yapılanmasını üst düzey terör örgütü yöneticisi olan 4 kişiyle birlikte yönettiği anlaşıldı.

Önemli detaylara ulaşıldı

Güvenlik güçleri örgütün Kadın yapılanmasına ilişkin önemli detaylara da ulaştı. Buna göre, örgüt evlerinde kalanların ortak özelliği hepsinin İstanbul'da yaşadığı farklı bir evi daha bulunuyor.

Örgüt üyelerinin internet mesajlaşma uygulamaları üzerinden yazıştığı ve tamamının 18 yaşın üzerinde olduğu kaydedildi.

Örgüt üyelerine yakalanmaları durumunda hangi ifade vereceğinin de öğretildiği anlaşıldı.

Gözaltına alınan 38 şüpheliden 28'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baskınlarda şüphelilerin yanısıra kandırılarak örgüt evlerine götürülen 14 çocuk bulunduğu da belirlendi.

Çocukların pedagog eşliğinde bilgisine başvuruldu. Çocuklar örgüt evlerinde yaşadıklarını ayrıntılarıyla anlattı. Evlerde örgütsel propaganda yapıldığını paylaştılar.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber