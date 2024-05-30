Kurban Bayramı için otobüs biletleri tükenmeye başladı

Aile ve Gençlik Fonu'na 9 bin 485 başvuru yapıldı
Aile ve Gençlik Fonu'na 9 bin 485 başvuru yapıldı
3 Ay Ödemesiz 100.000 TL Kredi!
3 Ay Ödemesiz 100.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Türkiye 'Teröristan' kurulmasına izin vermeyecektir
Erdoğan: Türkiye 'Teröristan' kurulmasına izin vermeyecektir
İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı'nın yetkisi sonlandırıldı
İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı'nın yetkisi sonlandırıldı
Bakan Şimşek: Cari açık OVP hedefinden düşük gerçekleşecek
Bakan Şimşek: Cari açık OVP hedefinden düşük gerçekleşecek
Yeni müfredat tamam, şimdi en önemli safhaya geçildi
Yeni müfredat tamam, şimdi en önemli safhaya geçildi
İSG/1 sınav sonuçları açıklandı
İSG/1 sınav sonuçları açıklandı
Vekillere de sıkı tasarruf geliyor!
Vekillere de sıkı tasarruf geliyor!
Fitch'ten Türkiye için yıl sonu enflasyon tahmini
Fitch'ten Türkiye için yıl sonu enflasyon tahmini
Ulaştırma Bakanı'nın telefonunu klonlamışlar!
Ulaştırma Bakanı'nın telefonunu klonlamışlar!
LGS için geri sayım başladı
LGS için geri sayım başladı
Vatandaş sokakta köpek istemiyor! Başıboş köpekler için sona gelindi
Vatandaş sokakta köpek istemiyor! Başıboş köpekler için sona gelindi
Ayda 150 bin liraya kaynakçı yok!
Ayda 150 bin liraya kaynakçı yok!
Sınırlı cezalar caydırıcı değil! Tüketici derneklerinden 'oransal olsun' önerisi
Sınırlı cezalar caydırıcı değil! Tüketici derneklerinden 'oransal olsun' önerisi
AK Parti Ankara kriterleri için harekete geçti!
AK Parti Ankara kriterleri için harekete geçti!
Türkiye'deki başıboş köpekler Avrupa'nın da radarında
Türkiye'deki başıboş köpekler Avrupa'nın da radarında
Düzce Valiliğinden 'okul tuvaletinde tokat atılmasıyla' ilgili açıklama
Düzce Valiliğinden 'okul tuvaletinde tokat atılmasıyla' ilgili açıklama
O ilde kasaplardan kırmızı ete yüzde 30 indirim
O ilde kasaplardan kırmızı ete yüzde 30 indirim
'Başıboş köpekler toplanacak, kısırlaştırılacak, sahiplendirilecek'
'Başıboş köpekler toplanacak, kısırlaştırılacak, sahiplendirilecek'
TSK personeline ilişkin teklif Komisyonda kabul edildi
TSK personeline ilişkin teklif Komisyonda kabul edildi
'Otelde yabancı turiste polis işkencesi' iddiaları yalanlandı
'Otelde yabancı turiste polis işkencesi' iddiaları yalanlandı
Bakan Yumaklı uyardı: 6 sene sonra su fakiri ülke olacağız
Bakan Yumaklı uyardı: 6 sene sonra su fakiri ülke olacağız
Bakan Özhaseki'den belediye başkanlarına 'dirençli ev' çağrısı
Bakan Özhaseki'den belediye başkanlarına 'dirençli ev' çağrısı
'Emekli askerlerin yorum yapmasını engelleyecek herhangi bir husus yok'
'Emekli askerlerin yorum yapmasını engelleyecek herhangi bir husus yok'
TBMM, Refah saldırılarını kınayan tezkereyi kabul etti
TBMM, Refah saldırılarını kınayan tezkereyi kabul etti
Kamu Birliği Konfederasyonu Filistin için meydanlardaydı
Kamu Birliği Konfederasyonu Filistin için meydanlardaydı
EGM'den 'kurbanlık alışverisi' uyarısı
EGM'den 'kurbanlık alışverisi' uyarısı
Çalışanın gözü ara zamda: Asgari ücrette temmuz zammı olacak mı?
Çalışanın gözü ara zamda: Asgari ücrette temmuz zammı olacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi 9 Haziran'dan sonra ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi 9 Haziran'dan sonra ziyaret edecek
Emlak Konut'tan 4 alternatifli konut indirim kampanyası
Emlak Konut'tan 4 alternatifli konut indirim kampanyası
Ana sayfaHaberler Yaşam

Kurban Bayramı için otobüs biletleri tükenmeye başladı

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, Kurban Bayramı dönemine yönelik şehirler arası otobüs biletlerinin tükenmeye başladığını belirterek, "Otobüsle seyahat edecek vatandaşların biletlerini bir an önce alması önem taşıyor." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2024 11:04, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2024 11:07
Yazdır
Kurban Bayramı için otobüs biletleri tükenmeye başladı

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Yıldırım, AA muhabirine, Kurban Bayramı öncesinde sektör olarak yürüttükleri hazırlıklara ilişkin bilgi verdi.

Bu yıl okulların kapandığı hafta Kurban Bayramı tatilinin başlayacağına işaret eden Yıldırım, ülke genelinde seyahatlerin bu dönemde yoğunlaşacağını söyledi.

Yıldırım, artan seyahatlerin otobüs seferlerini de etkileyeceğine işaret ederek, "Eğitim-öğretim dönemi 14 Haziran'da sona erecek, 16 Haziran'da da Kurban Bayramı başlayacak. Otobüs seferlerinde yoğunluk 12 Haziran'dan itibaren artacak. Şu an bayram tatili için otobüs biletleri tükenmeye başladı. Bayram tatilinde otobüsle seyahat edecek vatandaşların biletlerini bir an önce alması önem taşıyor. Hatta biletlerin gidiş-dönüş olarak alınmasını tavsiye ediyoruz. Bayram tatili dönüşü yoğunluk daha fazla olacak. Yaklaşık 7 milyon yolcunun otobüslerle seyahat edeceğini tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.

Otobüslere 12-25 Haziran döneminde ek sefer koymak istediklerini belirten Yıldırım, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılması planlanan düzenlemeyle turizm belgeli araçlar da yolcu taşımacılığında kullanılacak. Ek seferler düzenlemek için Bakanlıkça izin verilmesini bekliyoruz." dedi.

- "Belirlenen fiyatın sınırının üzerinde bilet satışı yapılamaz"

Yıldırım, otobüs bileti fiyatlarının 4 aylık süreler için belirlendiğini dile getirerek, "Şu an bilet fiyatlarında bir miktar indirim uygulanıyor. Firmalar, yoğunluk arttıkça biletleri tavan fiyattan satışa sunabilir ama belirlenen fiyat sınırının üzerinde satış yapamaz." diye konuştu.

Tatil süresince şehirler arası yollarda yoğunluk yaşanacağına işaret eden Yıldırım, trafiğe çıkacak sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Yıldırım, özellikle otobüs sürücülerinin direksiyon başında telefon kullanmaması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Araç kullanacak sürücüler yorgun, uykusuz ve bakımsız araçlarla yola çıkmamalı. Seyahat edecek vatandaşlar da emniyet kemeri takma konusuna özen göstermeli. Meydana gelen kazalarda yaralanma ve ölümlerin en büyük sebebi emniyet kemeri takılmaması. Emniyet kemeri zaten bir zorunluluk. Yolcularımızın da bu konuda hassasiyet göstermesini şiddetle tavsiye ediyorum."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber