Türkiye, su verimliliği için seferberlik başlatıyor

Aile ve Gençlik Fonu'na 9 bin 485 başvuru yapıldı
Aile ve Gençlik Fonu'na 9 bin 485 başvuru yapıldı
3 Ay Ödemesiz 100.000 TL Kredi!
3 Ay Ödemesiz 100.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Türkiye 'Teröristan' kurulmasına izin vermeyecektir
Erdoğan: Türkiye 'Teröristan' kurulmasına izin vermeyecektir
İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı'nın yetkisi sonlandırıldı
İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı'nın yetkisi sonlandırıldı
Bakan Şimşek: Cari açık OVP hedefinden düşük gerçekleşecek
Bakan Şimşek: Cari açık OVP hedefinden düşük gerçekleşecek
Yeni müfredat tamam, şimdi en önemli safhaya geçildi
Yeni müfredat tamam, şimdi en önemli safhaya geçildi
İSG/1 sınav sonuçları açıklandı
İSG/1 sınav sonuçları açıklandı
Vekillere de sıkı tasarruf geliyor!
Vekillere de sıkı tasarruf geliyor!
Fitch'ten Türkiye için yıl sonu enflasyon tahmini
Fitch'ten Türkiye için yıl sonu enflasyon tahmini
Ulaştırma Bakanı'nın telefonunu klonlamışlar!
Ulaştırma Bakanı'nın telefonunu klonlamışlar!
LGS için geri sayım başladı
LGS için geri sayım başladı
Vatandaş sokakta köpek istemiyor! Başıboş köpekler için sona gelindi
Vatandaş sokakta köpek istemiyor! Başıboş köpekler için sona gelindi
Ayda 150 bin liraya kaynakçı yok!
Ayda 150 bin liraya kaynakçı yok!
Sınırlı cezalar caydırıcı değil! Tüketici derneklerinden 'oransal olsun' önerisi
Sınırlı cezalar caydırıcı değil! Tüketici derneklerinden 'oransal olsun' önerisi
AK Parti Ankara kriterleri için harekete geçti!
AK Parti Ankara kriterleri için harekete geçti!
Türkiye'deki başıboş köpekler Avrupa'nın da radarında
Türkiye'deki başıboş köpekler Avrupa'nın da radarında
Düzce Valiliğinden 'okul tuvaletinde tokat atılmasıyla' ilgili açıklama
Düzce Valiliğinden 'okul tuvaletinde tokat atılmasıyla' ilgili açıklama
O ilde kasaplardan kırmızı ete yüzde 30 indirim
O ilde kasaplardan kırmızı ete yüzde 30 indirim
'Başıboş köpekler toplanacak, kısırlaştırılacak, sahiplendirilecek'
'Başıboş köpekler toplanacak, kısırlaştırılacak, sahiplendirilecek'
TSK personeline ilişkin teklif Komisyonda kabul edildi
TSK personeline ilişkin teklif Komisyonda kabul edildi
'Otelde yabancı turiste polis işkencesi' iddiaları yalanlandı
'Otelde yabancı turiste polis işkencesi' iddiaları yalanlandı
Bakan Yumaklı uyardı: 6 sene sonra su fakiri ülke olacağız
Bakan Yumaklı uyardı: 6 sene sonra su fakiri ülke olacağız
Bakan Özhaseki'den belediye başkanlarına 'dirençli ev' çağrısı
Bakan Özhaseki'den belediye başkanlarına 'dirençli ev' çağrısı
'Emekli askerlerin yorum yapmasını engelleyecek herhangi bir husus yok'
'Emekli askerlerin yorum yapmasını engelleyecek herhangi bir husus yok'
TBMM, Refah saldırılarını kınayan tezkereyi kabul etti
TBMM, Refah saldırılarını kınayan tezkereyi kabul etti
Kamu Birliği Konfederasyonu Filistin için meydanlardaydı
Kamu Birliği Konfederasyonu Filistin için meydanlardaydı
EGM'den 'kurbanlık alışverisi' uyarısı
EGM'den 'kurbanlık alışverisi' uyarısı
Çalışanın gözü ara zamda: Asgari ücrette temmuz zammı olacak mı?
Çalışanın gözü ara zamda: Asgari ücrette temmuz zammı olacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi 9 Haziran'dan sonra ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi 9 Haziran'dan sonra ziyaret edecek
Emlak Konut'tan 4 alternatifli konut indirim kampanyası
Emlak Konut'tan 4 alternatifli konut indirim kampanyası
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Türkiye, su verimliliği için seferberlik başlatıyor

Türkiye, su kayıplarını önlemek ve ülke genelinde tasarruf bilincini yaygınlaştırmak amacıyla okullardan alışveriş merkezlerine, sağlık kuruluşlarından turizm işletmelerine ve terminallere kadar her yerde verimlilik seferberliği başlatacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2024 12:05, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2024 11:54
Yazdır
Türkiye, su verimliliği için seferberlik başlatıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024-2028 dönemini kapsayan Stratejik Plan'da yer alan "su verimliliği" hedefine yönelik çalışmalar kapsamında, tüm sektörleri kapsayan bir çatı yönetmelik çıkarmak için çalışmalarını son aşamaya getirdi.

Bu kapsamda "Su Verimliliği Yönetmeliği Taslağı" hazırlanarak, ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne sunuldu.

Düzenlemeyle su kaynaklarının korunması ve buralardan verimli yararlanılabilmesi için sektörel planlamayla kullanımların ölçülmesi ve kayıt altına alınması planlanıyor.

Tüm sektörlerde su verimliliği sağlayan tekniklerin ve teknolojilerin kullanılması yaygınlaştırılarak sürdürülebilir su yönetiminin sağlanması hedefleniyor. Bu kapsamda, arıtılmış atık su, tarımsal sulamadan dönen su, gri su, yağmur suyu, deniz suyu gibi alternatif kaynakların kullanılması esas olacak.

Bakanlık koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğiyle su verimliliği sistemlerinin geliştirilip yaygınlaştırılarak etkin şekilde uygulanması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Her alanda verimlilik planı

Yönetmelik taslağı yayımlandıktan sonra belirlenen kurum, kuruluş ve yerler, su verimliliği sistemleri kurmakla yükümlü olacak. Havalimanları, AVM'ler, eğitim kurumları ve yurtlar, sağlık kuruluşları, konaklamalı turizm işletmeleri, illerdeki tren ve otobüs terminalleri, organize sanayi bölgeleri (OSB) ile sanayi siteleri ve serbest bölgeler, Bakanlıkça hazırlanan mevzuat ve kılavuzlara uygun olarak su verimliliği sistemlerini düzenlemenin yayımlanmasından itibaren 12 ay içinde kuracak.

Su verimliliği sisteminin kurulması ve uygulaması için belirlenen yerler, mevcut ilgili idari yapılarda yer alan birimlerden görevlendirilecek temsilcilerle "su verimliliği birimleri" oluşturacak. Bu birimler, verimlilik açısından mevcut durumu belirleyecek.

Su kayıplarına neden olan veya olabilecek durumlar tespit edilecek, alternatif su kaynaklarının kullanımına ilişkin mevcut durum belirlenecek, suyun verimli kullanımına ilişkin teknolojilerin ve uygulamaların kullanımına dair durum tespiti yapılacak.

Üç seviyede su verimliliği belgesi

Kent genelinde kentsel, endüstriyel ve tarımsal su verimliliği hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak ve 5 yıllık planlamayı kapsayacak "su verimliliği il planları" da hazırlanacak.

Planın kentsel su verimliliği bölümü kapsamında içme suyu kayıplarının azaltılması, bina ve yerleşkelerde su verimliliğinin sağlanması ve alternatif su kaynaklarının kullanımına ilişkin tedbirler uygulanacak.

Su verimliliği sistemi kurmakla yükümlü olanlara, mavi, yeşil ve turkuaz olmak üzere üç seviyede belge düzenlenecek.

Sistemi kurmakla yükümlü olanlarla birlikte, gönüllülük esasıyla sistemi kuranlar, mavi su verimlilik belgesine sahip olabilmeleri için verimlilik birimi kurup, belirlenen hedeflere ulaşmak için planlama yapacak. Bu doğrultuda su verimli ekipmanları kullanacak.

Mavi belgeye sahip sektörlerin, daha üst seviye olan yeşil belgeye sahip olabilmeleri için de içme suyu sistemlerindeki su kayıp oranlarının büyükşehir ve il belediyeleri için en fazla yüzde 25, diğer belediyeler için en fazla yüzde 30 seviyesinde olması gerekecek.

Sektörlerde, en üst seviyede olan turkuaz belge düzenlenebilmesi için aranan şartlar ise içme suyu sistemlerindeki su kayıp oranının en fazla yüzde 20 seviyesinde olması, gelir getirmeyen su oranı ile su kayıp oranı arasındaki farkın yüzde 5 ve altında yer alması olarak belirlendi.

Mavi belge sahiplerinden, büyükşehir ve il belediyeleri ile nüfusu 50 binin üzerindeki ilçe belediyeleri, OSB'ler, havalimanları, 1000 hektar üzeri alana sahip tarım işletmeleri, 100 oda ve üstü konaklama kapasiteli turizm işletmeleri ile üniversitelerin belge geçerlilik süreleri 3 yılla sınırlandırıldı.

Diğer faaliyetler için bu süre 5 yıl olarak belirlendi. Yeşil ve turkuaz belgelerin geçerliliği de 5 yıl olacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber