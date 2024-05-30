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İzmir'de 30 yaş üstü öğrenciler dikkat! Artık tam bilet basacak

İzmir'de 1 Haziran itibarıyla 30 yaş üzeri kişilerin öğrenci kartları, tam bilet olarak basılmaya başlanacak.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Mayıs 2024 13:54, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2024 13:53
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İzmir'de 30 yaş üstü öğrenciler dikkat! Artık tam bilet basacak

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin mayıs ayı üçüncü olağan toplantısında İzmirim Kart Yönetmeliği'nde değişikliğe gidilerek toplu taşıma araçlarında yalnızca 30 yaşından gün almamış vatandaşların öğrenci kartlarının geçerli olması kararlaştırıldı.

Buna göre, 30 yaş üstü kişiler öğrenci indiriminden yararlanamayacak.

Bu kişiler öğrenci kartlarını kullanmaya devam edebilecek ancak kartlarından tam tarife ücreti tahsil edilecek. Meclisten geçen kararın ardından söz konusu uygulama 1 Haziran'dan itibaren uygulanmaya başlanacak.

YÜKSEKLİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİ DÜŞÜNÜLMÜŞ

Türkiye'deki benzer uygulamalarda ise 26 yaş sınırı baz alınıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Cemil Tugay, toplu ulaşım araçlarını kullanan yüksek lisans ve doktora öğrencilerini de düşünerek öğrenci kartlarına 30 yaş sınırı getirdi.

İzmir, öğrenci kartlarına yaşla ilgili çerçeve çizen kentler arasında en yüksek yaş sınırına sahip şehir konumunda bulunduğu bildirildi.

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