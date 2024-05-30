Bayrampaşa'da bir polis evinde ölü bulundu

Bu arada, B.K'nin dün öğle saatlerinde saçına PRP işlemi uygulattığı, akşam da halı saha maçına gittiği öğrenildi.

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