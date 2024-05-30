Bakan Güler: İhtiyaç duyulan tüm bölgelerde çabalarımızı sürdüreceğiz

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı EFES-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününde konuşan Bakan Güler, Türkiye'nin uluslararası pek çok alanda üstlendiği öncü ve etkin rolün askeri tatbikatlarda da kendisini gösterdiğini söyledi.

Güler, tatbikatın da çok sayıda kardeş, dost ve müttefik ülke unsurlarının iştirakiyle geniş bir katılımla icra edildiğini belirterek,

"Uluslararası nitelikte olan tatbikatımıza gösterilen bu teveccüh ve katılımın sürekli artması, ülkemizin bu alandaki etkin ve kapsayıcı rolü ile yüksek organizasyon yeteneğini de açıkça ortaya koymuştur. Sizlerin de müşahede ettiği üzere tatbikatımız, büyük bir başarıyla icra edilmiş, kahraman ordumuzun caydırıcı nitelikleri ile kardeş, dost ve müttefik ülkelerimizle uyum içindeki çalışmaları bir kez daha sergilenmiştir."

diye konuştu.

"Türkiye'yi uluslararası güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir üyesi haline getirmiştir"

İstikrarsızlığın ve belirsizliğin arttığı bir güvenlik ortamından geçildiğini kaydeden Bakan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle son dönemde giderek artan pek çok sorun ve krizin çözümüne yönelik, zat-ı devletlerinin (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) liderliğinde etkin, önleyici, dengeli ve barış odaklı politikalar üretmeye de devam ediyoruz. Tarihi mirasımızdan aldığımız ilham ve köklü devlet geleneklerimiz ile sergilediğimiz bu yaklaşım, bu zorlu dönemde Türkiye'yi uluslararası güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir üyesi haline getirmiştir. Ülkemizin uluslararası arenada böylesine öncü bir rol üstlenmesiyle kahraman ordumuz da başta gönül coğrafyamız olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde güvenlik, barış ve istikrara ciddi katkılar sağlamaktadır.

Sonuç olarak sahip olduğumuz güçlü ordumuzla, bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye devam ederken, zat-ı alilerinin liderliğinde ortaya konan aktif dış politikamız doğrultusunda, dost ve müttefiklerimizle yakın koordinasyon içerisinde, ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde güvenlik, barış ve huzurun tesisine yönelik çabalarımızı da sürdüreceğiz."

Güler, Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, bugüne kadarki tüm devlet büyüklerini ve komutanları saygıyla anarak "Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.