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Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun 'Hançerlendim' sözlerine yanıt

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hançerlendim" mesajı gündemdeyken CHP lideri Özgür Özeli "Vefasızlık etmedik." dedi. Özel, 14-28 Mayıs seçimlerinde kolektif bir başarısızlık yaşadıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 30 Mayıs 2024 15:07, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2024 15:09
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Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun 'Hançerlendim' sözlerine yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın "Hançerlendim" açıklaması gündemdeyken değişim sürecinde yaşananları anlattı.

"Vefasızlık etmedik." ifadelerini kullanan Özel, "Bizden bekleneni yaparak ilerlenmesi gerektiğini tartıştık ve hayata geçirdik." dedi.

Özel, 2023'te kolektif bir başarısızlık yaşadıklarını da sözlerine ekleyip "Hiç kimsenin masum olmadığı bir süreçle o büyük umudu kaybettik." diye konuştu.

SOKAK HAYVANLARI DÜZENLEMESİ

Sokak hayvanları düzenlemesinde yer alacağı belirtilen uyutma seçeneğine tepkisini sürdüren CHP lideri, "Ölüm son çare değildir." dedi.

Bir sonraki adımı AK Parti'nin sunacağı kanun teklifinde görmemek istediklerini de belirten Özel, "Ölümün vadesini öne çekmek fanilerin işi değildir. Birilerinin kararıyla bu topraklarda milyonlarca canın katledilmesine asla izin vermeyiz." diye konuştu.

SEMİH YALÇIN'A SİNAN ATEŞ TEPKİSİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Sinan Ateş cinayetine ilişkin Chp'ye yönelik "Partimizle ilgisi yok. Elinizde belge varsa mahkemelere gidin." demişti.

Özel, Yalçın'a Olcay Kılavuz'un danışmanlık görevinden alınmasını hatırlatarak "O partideki konuyla ilişkili kim varsa hesap vermelidir." dedi.

HAKİMİN ODASINDAN ÇIKAN SİLAHLAR

Özel, İzmir Adliyesi'nde Hakim Oktay Tabur'un uzun namlulu silahlarla fotoğraf çektirmesi için "Türkiyenin yargı sistemin duvara yansımış halidir." değerlendirmesinde bulundu.

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