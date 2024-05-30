TSK personeline TikTok yasağı: Meclis'te komisyondan geçti

Askerlerin kışla içinden ve operasyon bölgelerinden bazı görüntüleri sosyal medyada paylaşması, güvenlik riskini gündeme getirdi.

Görev yerinde cep telefonu kullanımının ciddi oranda güvenlik sorunu yarattığına dikkat çekildi.

Yeni düzenleme hayata geçiriliyor

TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edilen

"TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"

ile Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik çeşitli düzenlemeler hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda TikTok kullanımına ilişkin önemli bir karar alındı.

Komisyonda onaylandı

Karar TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda onaylandı.

TikTok kullanımı yasaklanıyor

Kabul edilen teklifle birlikte, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline TikTok kullanımı yasaklanıyor.

TikTok'un askeri personel üzerindeki etkileri ve güvenlik riskleri göz önüne alınarak yapılan bu düzenleme, TSK'nin dijital güvenliği ve operasyonel bütünlüğünü sağlama amacını taşıyor.

Üs bölgesinden TikTok yayını açmışlardı

TikTok yasağı askerlerin üs bölgelerinden , harekat bölgelerinden canlı yayın açması ile gündeme gelmişti.

Bir Jandarma Özel Harekat personeli, görev yaptığı üs bölgesinde canlı yayın açarak anlık 1200 kişiyi izleyiciyle buluşmuştu.

Personelin takipçi sayısının ise 140 bin olduğu öğrenilmiş ve askeri personelin sosyal medya kullanımıyla ilgili tartışmalara neden olmuştu.