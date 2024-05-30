Bayrampaşa'da baba dehşeti: Eşini ve ve kızını öldürdü

Olay, saat 15.00 sıralarında Bayrampaşa Vatan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cinnet getirdiği iddia edilen baba, ilk önce eşini daha sonra da kızını silahla vurarak öldürdü. Baba ise cinayet sonrası evden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.