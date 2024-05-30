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Bakanlıktan, Bakan Özhaseki'nin uçak kullanımına dair iddialara açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Bakan Mehmet Özhaseki'nin 11 Mayıs'taki Kayseri ziyareti için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait uçağı kullanmasına ilişkin, "İmzalanan protokole uygun olarak uçak, görev uçuşu gerçekleştirmediği zamanların dışında, 2018 yılından bugüne kadar çeşitli vesilelerle planlanan il ziyaretlerinde ayrıca deprem, yangın, sel gibi afet süreçlerinde ve tarifeli uçuşların programlarla örtüşmediği zamanlarda Bakanlığımıza hizmet vermektedir." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2024 16:55, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2024 16:56
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Bakanlıktan, Bakan Özhaseki'nin uçak kullanımına dair iddialara açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait uçağın hava açık olduğunda ortofoto haritalama, kaçak yapıların tespiti, kentsel dönüşüm çalışmaları ve afet yönetimi gibi hizmetler için kullanıldığı belirtildi.

Mevcut hizmetlerin dışında Bakanlığın çalışmalarının hızlı ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi için Bakanlık ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında 2018'de protokol imzalandığının anımsatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İmzalanan protokole uygun olarak uçak, görev uçuşu gerçekleştirmediği zamanların dışında, 2018 yılından bugüne kadar çeşitli vesilelerle planlanan il ziyaretlerinde ayrıca deprem, yangın, sel gibi afet süreçlerinde ve tarifeli uçuşların programlarla örtüşmediği zamanlarda Bakanlığımıza hizmet vermektedir.

Yine bin yılın afetinden etkilenen illerimizin imar ve inşası ve vatandaşlarımızın bir an evvel güvenli konutlarına kavuşması ve çalışmaların takibi için de sıklıkla deprem bölgesine gidilmektedir. Deprem bölgesinde yer alan iller arasında uçuşların olmadığı lokasyonlar için de bu uçak zaruretten dolayı bu ulaşım aksında kullanılmaktadır."

İl ziyaretleri ve açılışlar kapsamında bu uçakla, 11 Mayıs'ta Kayseri'de açılışı gerçekleştirilen Akıl Küpü Kütüphanesi ve İkinci Bahar Evi ile Şükrü Karaca Aile Sağlığı Merkezi ve Parkı için 10 Mayıs akşamı Kayseri'ye ziyaret gerçekleştirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, programın tüm bilgi ve içeriklerinin Bakan Özhaseki'nin sosyal medya hesaplarında mevcut olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Aynı zamanda Tapu ve Kadastro uçağı, ulaşım giderlerinden de Bakanlığımıza ve devletimize maliyetten tasarruf sağlamaktadır. Yine Bakanlık heyetimizce toplu olarak kullanılan uçağın maliyet hesabına bakıldığında da ciddi bir tasarruf edildiği görülecektir. Bu anlamda bahsi geçen uçağın, bazı basın ve yayın organlarında söylendiği gibi özel işlerde kullanıldığı ve tasarruf tedbirlerine aykırı olduğu iddiası bir iftiradan ibarettir." ifadelerine yer verildi.

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