Bakanlık açıkladı: Serdar Sertçelik yakalandı

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bülten ile aranan aynı zamanda Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığı olan Serdar Sertçelik'in yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde;

Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden olan;

-Malvarlığı Değerlerinin Meşru Bir Yolla Elde Edildiği Konusunda Kanaat Uyandırmak,

-Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma,

-Kasten Öldürme,

-Bir Suçu Gizlemek veya Başka Bir Suçun Delillerini Gizlemek ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme,

-Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma suçlarından Kırmızı Bülten ile 17 Mayıs 2024 tarihinden itibaren uluslararası seviyede aranan Serdar Sertçelik, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve MİT'in müşterek çalışmaları sonucu Macaristan'da yakalandı.

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğümüze bağlı İnterpol Europol Dairesi Başkanlığımızın takibini sürdürdüğü şahıs, 25 Mayıs 2024 tarihinde Gürcistan sahte pasaportu ve Simeon Nikos kimlik bilgisiyle Roszke Sınır Kapısından giriş yapmaya çalışırken yakalandı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.