Bursa'da 3 çocuğunu öldüren baba tutuklandı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 3 çocuğunu öldüren baba tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2024 17:17, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2024 17:17
Nilüfer ilçesindeki evlerinde çocukları M.A.K, A.K. ve Z.K'yi öldürdükten sonra polise teslim olan baba Murat K. (39), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Murat K, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Bursa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen çocukların cenazesi ise defin için Erzurum'a götürüldü.Bursa'da bir evde 3 çocuk ölü bulundu