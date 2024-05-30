Bursa'da 3 çocuğunu öldüren baba tutuklandı

Bursa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen çocukların cenazesi ise defin için Erzurum'a götürüldü.

Nilüfer ilçesindeki evlerinde çocukları M.A.K, A.K. ve Z.K'yi öldürdükten sonra polise teslim olan baba Murat K. (39), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net