Yarın sabah namazında tüm camilerde Filistinliler için dua edilecek
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın sabah namazında tüm camilerde Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinliler ve şehitler için dua edileceğini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2024 18:18, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2024 18:20
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, sosyal medya hesabından "Filistin'e destek, Gazze'ye dua" paylaşımında bulundu.
Erbaş, paylaşımında, "Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinli kardeşlerimiz ve vatan müdafaasında şehadete kavuşan aziz şehitlerimiz için 31 Mayıs Cuma günü (yarın) sabah namazında tüm camilerimizde dua edeceğiz." ifadesini kullandı.
Kendisinin de Ankara Hacı Bayram Veli Camisinde olacağını bildiren Erbaş, herkesi ülkenin dört bir yanında yapılacak dualara katılmaya davet etti.