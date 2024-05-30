Yarın sabah namazında tüm camilerde Filistinliler için dua edilecek

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, sosyal medya hesabından "Filistin'e destek, Gazze'ye dua" paylaşımında bulundu.

Erbaş, paylaşımında, "Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinli kardeşlerimiz ve vatan müdafaasında şehadete kavuşan aziz şehitlerimiz için 31 Mayıs Cuma günü (yarın) sabah namazında tüm camilerimizde dua edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kendisinin de Ankara Hacı Bayram Veli Camisinde olacağını bildiren Erbaş, herkesi ülkenin dört bir yanında yapılacak dualara katılmaya davet etti.