CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, memleketinden bihaber
CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM Genel Kurulunda Digor ilçesi Şatıroğlu ilkokulunda çürük bir okulda iki sınıfta 80 öğrencinin eğitim aldığını iddia ederek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e bol keseden eleştiri yağdırırken Alp'ın aslında kendi memleketinden habersiz olduğu ortaya çıktı.
TBMM Genel Kurulunda Digor ilçesi Şatıroğlu ilkokulunda çürük bir okulda iki
sınıfta 80 öğrencinin eğitim gördüğünü, ortaokul öğrencilerinin başka köyde
bulunan okula yürüyerek gittiğini, okulda tezek yakıldığını iddia eden CHP Kars
Milletvekili Alp'in iddiaları yalan çıktı.
Oysa 76 öğrencinin 4 sınıfta eğitim aldığı öğrenilen Şatıroğlu İlkokulunda
tezek değil, devlet tarafından karşılanan odun/kömür yakılıyor. Ayrıca ortaokul
öğrencileri de yürüyerek değil ilçe merkezindeki Türk Telekom Yatılı Bölge Ortaokuluna
yerleştirilmiş durumda. Ancak velilerin talepleri doğrultusunda bazı öğrenciler
kendi istekleriyle başka bir ortaokula devam ediyor. Ayrıca öğrenci artışından
dolayı önümüzdeki yıl ek derslik yapılması için çalışmalar başlatılmış.
Meclis koltuğunda ileri sürdüğü iddiaların asılsız çıkması üzerine, Kars'ta milletin oylarıyla seçilen ancak Şatıroğlu köyüne hiç gitmediği anlaşılan CHP'li Alp için "Kars'ta milletin oylarıyla seçilmiş ancak memleketinden bihaber vekil..." yorumlarına neden oldu.