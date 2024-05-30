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Siirt Valisi Dr. Kızılkaya silahlı kavganın ortasında kaldı

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ortasında kaldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2024 18:44, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2024 18:45
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Siirt Valisi Dr. Kızılkaya silahlı kavganın ortasında kaldı

Kent merkezi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Hacı Fethi Serin Camii önünde Vali Kemal Kızılkaya, camiden çıktığı sırada iki taraf arasında yaşanan silahlı kavganın ortasında kaldı. Olayda C.T., bacağından vuruldu. Şüpheli B.G., kaçtığı sırada Vali Kızılkaya'nın korumaları tarafından etkisiz hale getirildi.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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