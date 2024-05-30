Ülkelerin birincileri Maarif Okullarından çıkıyor

Kuruluşunun sekizinci yılında Pakistan'dan Amerika'ya, Kamerun'dan Bosna'ya, Gürcistan'dan Avustralya'ya 52 ülkedeki Maarif okulları öğrencileri ulusal ve uluslararası sınav, yarışma, bilim fuarı ve festivallerinde sanat ve spor faaliyetlerinde ülke birincileri çıkaran TMV, bu alanda ülkelerden gelen somut başarılarını "Maarif Başarı Hikayeleri" adıyla kitaplaştırarak bir araya getirdi.



Sekiz yıl içinde altı kıtada 52 ülkede 470 eğitim kurumu açarak 53 bin öğrenciye ulaşan vakıf, ulusal ve uluslararası önemli sınav ve yarışmalardaki en önemli öğrenci ve okul derecelerinden seçilen 140 başarıyı, "Ülkesi, okulu, öğrenci ismi ve derece aldığı sınav adı ve puanını" içerecek şekilde 160 sayfada bir araya getirdi.

AMAÇ BİLİM VE TEKNOLOJİYİ İNSANLIĞIN YARARINA KULLANMAK



Bilim ve teknolojiyi insanlığın yararına kullanacak iyi insanlar yetiştirme gayesiyle yola çıkan Türkiye Maarif Vakfına bağlı Uluslararası Maarif Okulları; eğitim alanında okul içi ve dışı uygulamalarıyla adından söz ettiriyor. Yerel milli kültürleri temel alıp evrensel nitelikleri esas alan özgün Uluslararası Maarif Programını (IM) uygulayan okullara yönetim ve toplumların artan talebi başarı hikayelerini de beraberinde getirdi, getiriyor.

Kitapta yer alan başarı örnekleri, Maarif öğrencilerinin lise ve üniversiteye giriş imtihanlarında elde ettikleri birinciliklerden, ulusal ve uluslararası sınavlarda, sanat, spor, kültür, edebiyat, teknoloji festivallerinde ve bilim olimpiyatlarında kazandıkları altın madalyalara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Ülkelerde kısa zamanda somut sınav başarılarına imza atan Maarif Okullarına girmek için çoğu öğrenci MAARİF'e GİRİŞ SINAVINDA (MAGİS) ter döküyor.

"Maarif Başarı Hikayeleri", Türkiye Maarif Vakfı'nın uluslararası eğitim alanında yarattığı etkiyi ve öğrencilerinin başarılarını gözler önüne seren bir eser olarak dikkat çekiyor. Kitap, vakfın geleceğin liderlerini ve başarılı bireylerini yetiştirme yolundaki kararlı adımlarını belgelemekte ve tüm dünyaya ilham vermekte.

MAARİF'İN BAŞARILI ÖĞRENCİ VE OKULLARINDAN BAZI ÖRNEKLER:

IRAK'IN BİRİNCİSİ MAARİF'TEN ÇIKTI, HACETTEPE TIP'A GELDİ: Bağdat Maarif Okulları öğrencisi Ibrahim Qutaiba Irak genelinde yapılan Lise Bitirme Sınavı'nda 699 /700 - 99.86 puan alarak 2023 yılının Irak birincisi oldu. Maarif okullarından çıkan Irak 1.si Ibrahim Qutaiba, YTB bursu ile de Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleşti. Ayrıca Irak'ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Okulları öğrencisi Oras Hirori, Temmuz 2023'te ülke genelinde düzenlenen tenis turnuvasında birinci oldu.



STEM 2023'TE DÜNYA İKİNCİLİĞİ VE MADALYALAR KOSOVA MAARİF'İN: Kosova Uluslararası Maarif Okulları, Paris'te düzenlenen Temmuz 2023 STEM bilim Olimpiyatları'nda en çok madalya ve ödül kazanan okullar arasında yer aldı. 7. Sınıf öğrencisi Kushtrim Kajoshi bilim kategosinde dünya ikinciliği elde ederken, altı öğrenci de altın, kodlama, bilim ve matematik alanlarda altı öğrenci altın, gümüş ve bronz madlaya aldı.



KIRGIZİSTAN ÜNİVERSİTE SINAVLARININ ÜÇÜNÇÜSÜ MAARİF'TEN: Kırgızistan Maarif Okulları 2023 Mezunu Seyitova Adelya Elimirbekovna, yüksek öğretim giriş sınavında ülke 3.sü olarak ödülünü Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'dan aldı.



HARVARD'DA MADALYALARI ARNAVUTLUK MAARİF ÖĞRENCİLERİ ALDI: Arnavutluk Maarif Okulları ailesinden, Harvard Üniversitesinde Owlypia Global Competition'da inovasyon ana temasıyla dünyanın dört bir yanındaki öğrencilerle yarışan 10. sınıf öğrencileri Andia Jusufati ve Iva Marko altın madalya, Anxhelo Gjovashi ve Jon Karapanxho bronz madalya ve Brian Habibaj gümüş madalya aldı. Yarışma prestijli Harvard Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.



ETİYOPYA'NIN EN İYİ MÜNAZARACISI MAARİF'Lİ FETHİYE ESHAK: Etiyopya'da dokuz eyaletin katıldığı 2023 münazara yarışmasında, Etiyopya Maarif Okulu Öğrencisi Fethiye Eshak ülkenin en iyi münazaracısı seçildi.



KAMERUN ORTAOKUL BİTİRME SINAVI BİRİNCİSİ MAARİF'TEN: Kamerun Maarif Okulları Öğrencisi Amogoui Mbide Eliette Ciarap, Kamerun 2022 Ortaokul Bitirme sınavı ülke birincisi, Steve Ryder Nana Fokou ise dördünsü oldu.



MALİ'NİN BACALORYA DERECELERİ MAARİFLİ ÖĞRENCİLERİN OLDU:Mali Cumhuriyeti'nde yapılan 2022 BAC sınavında Mali Maarif Okulları öğrencisi Neissa Alıdou ülke ikincisi, Fatoumata Tatcher Traore ise ülke üçüncüsü oldu.



PAKİSTAN'IN ISEF'TE DÜNYA BİRİNCİSİ MAARİFLİ ÖĞRENCİLERİ: Dünyanın en geniş kapsamlı 63 farklı ülkeden 1.800'den fazla öğrencinin katıldığı 2022'DE ABD'DE yapılan uluslararası bilim ve mühendislik fuarı olan ISEF'TE Pak-Türk Maarif'ten Karaçi Kız Lisesi 12. Sınıf öğrencilerinden Talia Gülsüm ve Umre Gülsüm, Kimya öğretmenleri, Hira Beşir rehberliğinde Himalaya sediri ağacından doğaya zarar vermeyen deri üretme projesiyle fizik alanında dünya birinciliği kazandı.



ABD, MAARİF OKULU ÖĞRENCİSİ AYŞE KAPLAN, SAT'DE YÜZDE 1'DE: - ABD'de 2023'te yapılan Eğitim Yetenek Testi'nde (SAT; Scholastic Aptitude Test) sınavında New Jersey'deki Maarif Okulu öğrencisi Ayşe Kaplan, 800 toplam puan üzerinden 780, Semanur Kılıç ise 760 puan alarak ABD genelinde yüzde 1'lik dilime girdi.



SENAGAL CONCOURS GENERAL BİRİNCİSİ MAARİF OKULLARINDAN: Senegal Maarif Okulları öğrencisi Aminata Dieye, ülkenin en prestijli sınavlarından Concours General'de İngilizce alanında Haziran 2023'te ülke birincisi olarak ödülünü Cumhurbaşkanı Macky Sall'den aldı.



BOSNA-HERSEK'TE YUZMENİN BEŞ DALININ BİRİNCİSİ DE MAARİF OĞRENCİSİ OLDU:

Saraybosna Uluslararası Maarif Okulları 4. sınıf öğrencisi Tesnim Maksumi?, 17 Mart.2024 tarihinde yapılan Bosna Hersek Yüzme Kış Devlet Şampiyonası'nda, beş ayrı branşta da birincilik elde etti. Tesnim Maksumi?; 50 metre kelebek, 50 metre serbest yüzme, 100 metre sırtüstü, 100 metre serbest yüzme ve 100 metre kelebek kategorilerinde birincilik madalyalarını alarak gösterdiği olağanüstü başarıyla Bosna-Hersek devlet şampiyonu oldu.

DUBAİ MÜNAZARA YARIŞMASINDA ÖDÜLLER ROMANYA MAARİF'İN:



Romanya Bükreş Maarif Okulu münazara takımı Ekim 2022'de Dubai'de düzenlenen Uluslararası Münazara Yarışmasına katıldı. Öğrenciler Cezara Toader ve Marıam Bechnak En İyi Konuşmacı ödülünü kazandı.



MORİTANYA'DA BİRİNCİ OLDU, TÜRKİYE'DE TIP OKUYOR: Moritanya Maarif Şehit Furkan Akyol Erkek Lisesinde burslu okuyan Halid Muhammed Sidi Ahmet, lise bitirme sınavında ülke birincisi oldu. Yüksek öğretim için Türkiye'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesini seçti.

