Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ikili, Gazze'de yaşanan son durum, ateşkes müzakereleri ve iki devletli çözüm sürecine ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Çekya'nın başkenti Prag'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştüğü bildirildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net