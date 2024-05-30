'Atatürk Havalimanı, dini külliye oluyor' iddiaları yalanlandı

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, 'Atatürk Havalimanı, dini külliye oluyor' iddiası doğru değildir. Bahse konu görüntülerdeki yapı dini bir külliye değil, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi proje alanında yapımı devam eden külliye konseptindeki alanı göstermektedir. Kuzey ve güney yerleşkesinde atölye, sergi salonları, lokanta, çarşı, millet kıraathanesi, aşevi gibi donatıların yer aldığı alanda, külliye konseptiyle geleneksel yaşam biçiminin yeniden canlandırılması amaçlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.