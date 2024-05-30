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Yazar Aşkım Kapışmak 'Sibergöz-42' operasyonunda gözaltına alındı

Davranış Bilimleri Uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak, "Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik düzenlenen "Sibergöz-42" operasyonları çerçevesinde İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Kapışmak, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara'ya götürüldü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2024 19:46, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2024 20:47
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Yazar Aşkım Kapışmak 'Sibergöz-42' operasyonunda gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, yazar Aşkım Kapışmak'ın, Ankara merkezli 21 ilde "Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden "Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik düzenlenen "Sibergöz-42" operasyonları kapsamında İstanbul'da gözaltına alındığı ve soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya götürüldüğü öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, milyar dolar haksız kazanç elde ettiği tespit edilen ve uluslararası dolandırıcılık eylemi gerçekleştiren 127 şüphelinin yakalandığı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Davranış Bilimleri Uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak'ın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis tarafından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya götürüldüğü öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu "Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerinin Aklanması" suçlarına yönelik Ankara merkezli Antalya, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Uşak, Aydın, Muğla, Kütahya, Çorum, Balıkesir, Denizli, Adana, Bursa, Malatya, Tekirdağ, Isparta, Karabük, Konya, Şırnak ve Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 127 şüphelinin yakalanmıştı.

Operasyon, sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulmuş, Yerlikaya'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında" denilmişti.

Bu sabah düzenlenen ve "Sibergöz-42" adı verilen operasyonda yakalanan şüphelilerin, "Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden "Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç" vaadiyle vatandaşları yatırıma yönlendirildiği, otomatik al-sat işlemlerini gerçekleştiren bot uygulaması sattıkları ve mevcut kullanıcılara yeni kullanıcı getirmeleri halinde kazanç vaadinde bulunup "Saadet Zinciri" sistemi oluşturdukları iddia ediliyor. Bu yöntemle uluslararası dolandırıcılık eylemini gerçekleştirdikleri öne sürülen şüphelilerin, 1 milyar dolar vurgun yaparak haksız kazanç elde ettikleri ifade ediliyor.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, 1 milyar TL değerinde 177 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığına el konulduğu kaydedilirken, adreslerdeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale de el konulan operasyonun genişleyebileceği ifade ediliyor.

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