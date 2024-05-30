Göz göre göre cinayet! Öldürülen Başmüfettifş Serap, katili şikayet etmiş

Dikmen'de yaşayan Vergi Başmüfettişi Serap Doğan, bir süre önce tanıştığı, uyuşturucu bağımlısı ve evli olduğunu öğrenince mesafe koyduğu Selahattin Özdemir tarafından tehdit edilmeye başladı. Bunun üzerine Doğan, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu ve Özdemir hakkında 30 Nisan'dan itibaren üç ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı. Doğan, ayrıca Özdemir'in elektronik kelepçeyle denetim altına alınmasını talep etti.

"Polis mi seni kurtaracak"



Doğan, dilekçesinde 24 Mayıs'ta Özdemir'in evinin önünde kendisini "Senin elini ayağını keseceğim, çok paramı yedin. Ya evleneceğiz ya da paramı vereceksin" diye tehdit ettiğini belirtti. Özdemir bu konuşmayı Doğan'ın telefonuna "Polis mi seni kurtaracak?" diyerek kaydetti, gün sonra da Doğan'ı arayarak "Paramı göndereceksin, Elazığ'a göreve gittiğin yalan. Kim bilir orada kimlerle neler yapacaksın. Yoksa sana ve ailene zarar veririm, parayı gönder bu iş bitsin. Gözüm dönüyor mermileri boşaltasım geliyor" diye tehdit etti. Doğan, bu tehdit üzerine kendisine ve ailesine zarar vermesinden endişe ettiği için Özdemir'in banka hesabına 55 bin lira gönderdi. Parayı alan Özdemir, iki gün Doğan'ı aramasa da 29 Nisan'da evine giderek ablasını tehdit etti. Doğan'ın ablası da Özdemir'den şikayetçi oldu.

Doğan, söz konusu dilekçeyle Özdemir hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Özdemir'in Doğan'a iletişim araçlarıyla da ulaşması yasaklandı. Ancak bu karar Özdemir'i durdurmaya yetmedi. Özdemir 4 Mayıs'ta Doğan'ın evinin önünde bağırarak "Siz görürsünüz bu iş burada bitmeyecek" sözleriyle ve 6 Mayıs'ta Doğan'ı arayıp "Bana dönüş yapmadın, aramalarıma cevap vermedin, bu iş burada bitmeyecek, sen görürsün diyerek tehdit etti. Doğan, bu tehditleri de karakola giderek polislere anlattı. Bu süreçte Özdemir, Doğan'ı sürekli arayarak ve hakaret içeren mesajlar atarak rahatsız etmeye devam etti.

"Benimle evlenmezsen iki silahım var, bu silahlarla seni öldüreceğim"



Uzaklaştırma kararını defalarca ihlal eden Özdemir, 20 Mayıs'ta Doğan'ın iş yerine gitti, adını ziyaretçi defterine yazdırdı. Doğan bunu kurumun güvenlik görevlisinden öğrendi ancak Özdemir'le karşılaşmadı.

Aynı günün akşam saatlerinde arabasıyla evine geçen Doğan, apartmanının önünde Özdemir'in kendisini beklediğini gördü. Doğan'ın İfadesine göre, Özdemir önünü keserek "Boşanacağım ve seninle evleneceğim. Eğer benimle evlenmezsen iki tane silahım var, bu silahlarla seni öldüreceğim. Ardından kaçak yollarla Özbekistan'a gideceğim. Benim emniyette de tanıdıklarım var, geçen ay yaptığın şikayeti de sildireceğim" diyerek genç kadını tehdit etti.

Polisler Doğan'a, Özdemir hakkında yakalama kararı olmadığını söyledi



Bu olaydan iki gün sonra evine yaya olarak giden Doğan, Özdemir'in kendisini takip ettiğini fark etti ve polis ekiplerini aradı. Arama üzerine gelen polisler, iddiaya göre "Hakkında yakalama kararı yok, adamı bulsak da nasıl alacağız" dedi. Özdemir, parkta ya da çevresinde bulunamadı. Doğan, bu olayın üzerine kendisini tehdit eden Özdemir hakkında şikayette bulundu.

Özdemir, hakkındaki uzaklaştırma kararına karşın 29 Mayıs'ta Doğan'ın Yukarı Dikmen Akpınar Mahallesi'ndeki evine adeta baskın yaptı. Doğan'ı silahla vurarak öldüren Özdemir, daha sonra aynı silahla kendisini vurarak hayatına son verdi.

Vergi Müfettişleri Derneği, Yaklaşık 20 yıldır vergi müfettişi olan Serap Doğan hakkında sosyal medya hesabından "Serap Doğan'ı acımasızca katleden şahıs, sürekli olarak Serap Doğan'ı rahatsız eden, onu takıntı haline getirmiş birisi olup aleyhinde uzaklaştırma kararı olmasına rağmen olay günü Serap Doğan'ın evine baskına gelmiş, ablasını rehin almış ve sonradan da Serap Doğan'ı acımasızca katletmiştir" açıklamasını yaparak sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.