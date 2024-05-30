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7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde ihmal iddiasına soruşturma

Bursa'da rahatsızlığı nedeniyle götürüldüğü hastanede uygulanan tedavi sonrası yaşamını yitirdiği öne sürülen Hürriyet Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2024 21:11, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2024 21:48
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7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde ihmal iddiasına soruşturma

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında "Bursa'da 7 yaşındaki çocuğun hastanede şüpheli ölümü" konulu haberlere yer verildiği hatırlatıldı.

Çocuğun rahatsızlanması nedeniyle ailesi tarafından hastaneye götürüldüğü, tedavisinin ardından kurtarılamayarak 20 Mayıs'ta hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "Olayla ilgili olarak ihmal iddiası nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatıldığı, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.

- "Başka hiçbir annenin babanın canı yanmasın"

Baba Cemil Türkoğlu, yaptığı açıklamada, sürecin takipçisi olduklarını ve olayın her yönüyle soruşturulmasını istediklerini söyledi.

Kızının hiçbir kalıtsal hastalığının olmadığını ifade eden Türkoğlu, "Şu anda biz adli tıp raporunu bekliyoruz. Olağanüstü bir durum var. 2-3 ay adli tıp raporunu beklerken şüphelilerin kaçma ihtimali var. Raporun bir an önce çıkmasını ve suçluların adalet önünde hesap vermesini istiyoruz." dedi.

Anne Buse Türkoğlu ise kızının yüksek ateş şikayetinin bulunmadığını, koşup oynayan bir çocuk olduğunu anlattı.

Kızının yüzme sporuyla da ilgilendiğini ifade eden Türkoğlu, "Neden böyle oldu? Bize hiç kimse açıklama yapmıyor. Gerekli yerlere sesleniyorum: Başka hiçbir annenin babanın canı yanmasın. Doktor benim çocuğuma yanlış müdahalede bulundu. Hiçbir şekilde gece boyunca 23.00'ten sabah 07.35'e kadar asla çocuğuma bakmadı. Bizim yüzümüze bile doğru düzgün bakmadı." diye konuştu.

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