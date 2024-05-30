Depremde zarar gören otomobillere 'change' yapan 5 zanlı tutuklandı

Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, B.D. (24), M.D. (26), A.K. (26), F.K. (46), E.Ö. (26), M.K. (24), F.K. (24), M.Y. (36) ve T.Y. (35) gözaltına alındı.

Ekiplerce yapılan çalışma sonrası 22 aracın şase ve motor numaralarının change yapılarak, 15'inin gümrük kaçağı, 7'sinin hacizli/yakalamalı araçta kullanıldığı tespit edildi.

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