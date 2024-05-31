31 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta mücadelesindeki ikinci maçını Sırbistan ile yapacak.

2 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ilk çeyreğe ilişkin Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi, Finansal İstikrar Raporu ile kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma ve Türk Lirası mevduat/katılma hesaplarının nisan ayı stok bakiyelerini duyuracak.

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