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31 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları

31 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2024 00:01, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2024 00:05
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31 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları

1 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenecek TMMOB 48'inci Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek büyüme rakamı ile nisan ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ilk çeyreğe ilişkin Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi, Finansal İstikrar Raporu ile kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma ve Türk Lirası mevduat/katılma hesaplarının nisan ayı stok bakiyelerini duyuracak.

(Ankara/10.00/10.30/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Prag)

2 - İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını karadan Refah kentine genişletmesi ve bölgedeki insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Merinos Kültür Merkezi'nde "Bursa Kültür Yolu Festivali Tanıtım Toplantısı"na, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde "Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi"ne katılacak.

(Bursa/10.00/14.00)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta mücadelesindeki ikinci maçını Sırbistan ile yapacak.

(Arlington/03.30)

2- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Azerbaycan'ı Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda ağırlayacak.

(Erzincan/20.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

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