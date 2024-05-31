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31 Mayıs 2024 tarihli yeni atamalar ve görevden alınmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

31 Mayıs 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile çeşitli bakanlıklarda yeni atamalar ve görevden almalar gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda iş müfettişleri Ali Akkurt ve Embiya Yıldırım görevden alındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda başmüfettişlik ve kontrolörlük pozisyonlarına atamalar yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda yeni müfettişler atandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda başmüfettişlik pozisyonlarına atamalar gerçekleştirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mayıs 2024 00:28, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2024 00:33
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31 Mayıs 2024 tarihli yeni atamalar ve görevden alınmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş Müfettişleri Ali AKKURT ve Embiya YILDIRIM, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince bu görevlerinden alınmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine ve Maliye Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hazine ve Maliye Müfettişleri Bayram MAVİ, Hanifi PEKDEMİR, Oğuzhan UZUNER, Pınar BİLGEN ve Talha KOÇ atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine Başkontrolörlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hazine Kontrolörü Meryem KOŞAR atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine Kontrolörlüklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren ekli listede yer alan Stajyer Hazine Kontrolörleri 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettişler Mehmet Yavuz ATEŞ, Erdinç YILMAZ ve Mustafa BABUR atanmıştır.

- Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir KURTOĞLU,

- Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin ATEŞ,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Müfettişliklere, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcıları Yunus Emre ASİL, Emre AKGÜN, Mustafa MERMER, Safa ALAGÖZ, Harun ÜNAL, Esra DURSUN ve Sefa KAYA 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Sezai YÜCEL atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettişler Yusuf Oğuz DÜNDAR, Haşan ÇAĞLAYANKAYA, Onur EMİNOĞLU, Asuman BORA, Samet DOĞAN ve Fatih DİLER atanmıştır.

30 Mayıs 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

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