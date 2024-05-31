Bursa'da iki katlı evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangında 97 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2024 07:25, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2024 07:26
Mollafenari Mahallesi 14. Menekşe Sokak'ta, iki katlı bir evin üst katında sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevkedildi.
Evin üst katındaki 2 odada etkili olan yangının söndürülmesinin ardından ekipler, burada yaşayan 97 yaşındaki Fintoz Mutlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kadının yeğeni İsmet Mutlu, olayın ardından gazetecilere, gürültü üzerine sokağa çıktıklarında yangını gördüklerini, olayda amcasının eşini kaybettiklerini söyledi.
Kadının cesedi incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.