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Fenerbahçe'de seçim tarihi 8-9 Haziran'a ertelendi

Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığından 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mayıs 2024 08:36, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2024 08:29
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Fenerbahçe'de seçim tarihi 8-9 Haziran'a ertelendi

Fenerbahçe, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 8-9 Haziran tarihine ertelendiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2024 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından, ikinci toplantı tarihi olan 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelenmiştir. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeter sayısı aranmadan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 10.00'da başlayacaktır" denildi.

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