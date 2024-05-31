Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5,7 büyüdü
Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5,7 büyüdü
Emeklilere şehirlerarası otobüslerde indirim kararı
Emeklilere şehirlerarası otobüslerde indirim kararı
Doğal gazda haziran tarifesinde değişikliğe gidilmedi
Doğal gazda haziran tarifesinde değişikliğe gidilmedi
AK Parti kampı yoğun gündemle başlıyor
AK Parti kampı yoğun gündemle başlıyor
Konut sektöründe kampanyalar başladı
Konut sektöründe kampanyalar başladı
Emlak vergisi ödemelerinde bugün son
Emlak vergisi ödemelerinde bugün son
Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem
Orgeneral yapay zeka! Dördüncü kuvvet komutanı olabilir
Orgeneral yapay zeka! Dördüncü kuvvet komutanı olabilir
Köpeğe tedbir almayan belediyeye yaptırım yolda
Köpeğe tedbir almayan belediyeye yaptırım yolda
31 Mayıs 2024 tarihli atamalar ve görevden alınmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
31 Mayıs 2024 tarihli atamalar ve görevden alınmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Müdür yardımcısı, öğrencinin üzerine araç sürüp kesici aletle kovaladı
Müdür yardımcısı, öğrencinin üzerine araç sürüp kesici aletle kovaladı
Türkiye'ye yabancı sermaye girişi 2025'te artacak
Türkiye'ye yabancı sermaye girişi 2025'te artacak
Bakan Kacır'dan 'TÜRKSAT 6A' açıklaması
Bakan Kacır'dan 'TÜRKSAT 6A' açıklaması
Türkiye gri listeden çıkıyor
Türkiye gri listeden çıkıyor
Silahlı çatışma ortasında kalan Vali Kızılkaya'dan açıklama
Silahlı çatışma ortasında kalan Vali Kızılkaya'dan açıklama
'Atatürk Havalimanı, dini külliye oluyor' iddiaları yalanlandı
'Atatürk Havalimanı, dini külliye oluyor' iddiaları yalanlandı
Bakanlık açıkladı: Serdar Sertçelik yakalandı
Bakanlık açıkladı: Serdar Sertçelik yakalandı
Bakanlıktan, Bakan Özhaseki'nin uçak kullanımına dair iddialara açıklama
Bakanlıktan, Bakan Özhaseki'nin uçak kullanımına dair iddialara açıklama
Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
TSK personeline TikTok yasağı: Meclis'te komisyondan geçti
TSK personeline TikTok yasağı: Meclis'te komisyondan geçti
Cumhuriyet tarihinde ilk: Yaşlı nüfus oranı çift hanede
Cumhuriyet tarihinde ilk: Yaşlı nüfus oranı çift hanede
PPK toplantı Özeti: Sistemden yaklaşık 550 milyar TL likidite çekildi
PPK toplantı Özeti: Sistemden yaklaşık 550 milyar TL likidite çekildi
Aile ve Gençlik Fonu'na 9 bin 485 başvuru yapıldı
Aile ve Gençlik Fonu'na 9 bin 485 başvuru yapıldı
Erdoğan: Türkiye 'Teröristan' kurulmasına izin vermeyecektir
Erdoğan: Türkiye 'Teröristan' kurulmasına izin vermeyecektir
İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı'nın yetkisi sonlandırıldı
İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı'nın yetkisi sonlandırıldı
Bakan Şimşek: Cari açık OVP hedefinden düşük gerçekleşecek
Bakan Şimşek: Cari açık OVP hedefinden düşük gerçekleşecek
Yeni müfredat tamam, şimdi en önemli safhaya geçildi
Yeni müfredat tamam, şimdi en önemli safhaya geçildi
İSG/1 sınav sonuçları açıklandı
İSG/1 sınav sonuçları açıklandı
Vekillere de sıkı tasarruf geliyor!
Vekillere de sıkı tasarruf geliyor!
Fitch'ten Türkiye için yıl sonu enflasyon tahmini
Fitch'ten Türkiye için yıl sonu enflasyon tahmini
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Doğal gazda haziran tarifesinde değişikliğe gidilmedi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), haziran itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gazın ve elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2024 08:59, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2024 08:58
Yazdır
Doğal gazda haziran tarifesinde değişikliğe gidilmedi

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda haziranda geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine haziranda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber