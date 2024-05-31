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Dolar/TL 32,27 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne artışla başlamasının ardından 32,2780 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2024 10:10, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2024 10:11
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Dolar/TL 32,27 seviyesinden işlem görüyor

Dün satıcılı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,14 değer kaybıyla 32,2092'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla dünkü kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 32,2780'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın 0,2 üzerinde 34,9590 seviyesinden işlem görürken, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 41,0530 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi de şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 104,8 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD büyüme verisinin ilk çeyrekte yüzde 1,6'dan yüzde 1,3'e revize edilmesine karşın küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.

Bugün ayrıca yurt içinde büyüme ve hizmet Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 106 seviyesinin direnç, 104 ve 103 seviyelerinin destek bölgesi olarak öne çıktığını ifade etti.

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