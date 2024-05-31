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Altının gramı 2 bin 434 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 434 lira seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2024 10:41, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2024 10:41
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Altının gramı 2 bin 434 liradan işlem görüyor

Altının dün ons fiyatındaki yükselişe paralel artan gram fiyatı, günü yüzde 0,1 artışla 2 bin 427 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 2 bin 434 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 980 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 870 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 0,2 artışla 2 bin 343 dolardan tamamladı ve şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde bulunuyor.

Analistler, dün açıklanan ABD büyüme verisinde aşağı yönlü revizyona gidilmesinin altının ons fiyatını desteklediğini, bugün gözlerin ABD Merkez Bankasının enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksine çevrildiğini belirtti.

Öte yandan, yurt içinde bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 artış kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 370 doların direnç, 2 bin 340 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

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