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Şimşek'ten büyüme yorumu: Ekonomide dengelenme devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyüme rakamlarını değerlendirdi. Şimşek, "Politikalarımızla ekonomi sürdürülebilir büyümeye ilerliyor" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mayıs 2024 10:47, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2024 10:46
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Şimşek'ten büyüme yorumu: Ekonomide dengelenme devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Yıllıklandırılmış milli gelir 1 trilyon 158 milyar dolar ulaştı.

Uyguladığımız rasyonel, öngörülebilir ve kurala dayalı politikalarla ekonomimiz daha dengeli ve sürdürülebilir bir büyümeye doğru ilerliyor.

Sanayi katma değeri yüzde 4,9 arttı. Yüksek teknolojili üretimin bu dönemde yıllık yüzde 21 büyüme kaydetmesi katma değer artışı için cesaret verici.

Yılın ikinci çeyreğine ilişkin göstergeler ekonomideki dengelenmenin devam ettiğine işaret ediyor. 2024 yılı genelinde net dış talebin pozitif katkı verdiği dengeli bir büyüme öngörüyoruz.

Programımız sayesinde dengelenen büyüme kompozisyonu, düşen cari açık, artan güven, iyileşen beklentiler ve hızlanan dış kaynak girişi dezenflasyona katkı sağlayacak.

Fiyat istikrarına doğru yol aldığımız bu süreçte yapısal reformlara hız vererek katma değerli üretimi ve verimlilik artışını desteklemeye devam edecek, vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız.

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