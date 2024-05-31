Tokat'ta duvara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kazada araçta bulunan Hacer Şen (69) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Selahattin Şen (71) ve Emine Keskin (64) yaralandı.

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