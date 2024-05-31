Tokat'ta duvara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2024 11:04, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2024 10:58
İzzet Keskin (72) idaresindeki 60 NN 044 plakalı otomobil, Serenli beldesinde bir evin bahçesinin duvarına çarptı.
Kazada araçta bulunan Hacer Şen (69) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Selahattin Şen (71) ve Emine Keskin (64) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.