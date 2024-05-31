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Fenerbahçe'de Mourinho dönemi

Fenerbahçe'nin, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı ileri sürüldü. Mourinho operasyonunu sarı lacivertli kulübünü sportif direktörü Mario Branco'nun yürüttüğü ve resmi açıklamanın bugün yapılmasının beklendiği iddia edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mayıs 2024 10:56, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2024 11:14
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Fenerbahçe'de Mourinho dönemi

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör, Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı iddia edildi.

Sky Sport'un haberine göre; Mourinho kariyerine Türkiye'de devam edecek. Fenerbahçe'nin Portekizli sportif direktörü Mario Branco'nun vatandaşı Jose Mourinho ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve 61 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Haber detayında, sarı lacivertli kulübün Portekizli teknik adamla anlaştığını bugün duyuracağı ileri sürüldü.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım da Jose Mourinho ile teknik direktörlük için anlaşmaya yakın olduğunu ve cumartesi günü Londra'da tecrübeli teknik adamla son detayları görüşeceğini açıklamıştı.

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