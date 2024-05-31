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Türkiye terörün finansmanıyla mücadelesini kesintisiz sürdürüyor

Türkiye'de, 2013 yılından beri BM yaptırım kararları da dahil olmak üzere terör örgütleriyle iltisaklı 1918 kişi ve kuruluş için mal varlığının dondurulması kararı uygulamaya alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2024 11:47, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2024 11:48
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Türkiye terörün finansmanıyla mücadelesini kesintisiz sürdürüyor

Türkiye, küresel anlamda terörizmle mücadelenin en önemli ayağını oluşturan terörizmin finansmanının önlenmesi faaliyetlerini hassasiyetle sürdürüyor.

Bu kapsamda, en etkin araçlardan biri olarak Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'da esasları düzenlenen mal varlığının dondurulması kararları öne çıkıyor.

Söz konusu kararlarla finansal ağları tespit edilen terör örgütleri faaliyetlerini sürdürmelerini sağlayacak kaynaklardan mahrum bırakılıyor.

Türkiye, terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında çok sayıda kişi ve kuruluş için mal varlığının dondurulması kararlarını devreye aldı.

Bu kararlar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörizmin finansmanına ilişkin kararlaştırdığı yaptırımlara, uluslararası standartlara ve ülkenin terörizmin finansmanı risk profiline uygun şekilde 24 saat gibi kısa sürede yürürlüğe konuluyor.

Güvenlik birimleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucu ortaya çıkan tespitler doğrultusunda yurt içi mal varlığının dondurulması kararları uygulamaya alınıyor.

1918 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığının dondurulması kararı alındı

Buna göre, 2013-2024 yıllarında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yaptırımları kapsamında 490, yabancı ülke talepleriyle 96 ve yurt içi malvarlığının dondurulması işlemleriyle 1332 olmak üzere 1918 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığının dondurulması kararı alındı.

Yurt içinde mal varlığı dondurulan 1332 kişi ve kuruluşun 655'inin FETÖ/PDY, 275'inin PKK/KCK, 259'unun DEAŞ ve El-Kaide, 11'inin El Nusra ve 132'sinin diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu belirlendi.

Türkiye'de bu kararlar sonucu 1086 taşınmaz hisse ve payı, 135 araç, 2 yat ve 162 şirket ile 1 milyar 105 milyon 818 bin 451 lira, 2 milyon 781 bin 123 dolar ve 339 bin 463 avro için dondurma kararı uygulandı.

ABD ile müşterek çalışılıyor

Türkiye, aynı zamanda, terörizme karşı uluslararası mücadeleyi güçlendirmeyi amaçlayan ve 2001 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı doğrultusunda birçok yabancı ülkeyle işbirliği halinde belirli kişi ve kuruluşlar hakkında malvarlığının dondurulması kararları alıyor. Bu kapsamda ABD ile müşterek çalışma sonucu son bir yılda iki mal varlığının dondurulması kararına imza atıldı.

Türkiye'nin FATF'ın gri listesinden çıkışına ilişkin süreç devam ediyor

Türkiye, gerek ulusal gerek uluslararası hukukun tanıdığı bütün meşru araçları kullanarak, küresel ve ülkesel boyutta terörizmle mücadelesini sürdürüyor.

Öte yandan Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkışına ilişkin süreç devam ediyor. FATF şubat ayında ülkenin eylem planı maddelerini başarıyla tamamladığına, bu kapsamdaki gelişmelerin yerinde teyidi için Türkiye'nin ziyaret edilmesine karar vermişti. Söz konusu ziyaret, bu ayın ilk haftasında gerçekleşti.

FATF'ın, haziran ayının son haftasında yapılacak Genel Kurul toplantısında Türkiye'nin gri listeden çıkması yönünde karar alması bekleniyor.

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