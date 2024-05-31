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Nüfus müdürlükleri LGS'ye girecek öğrenciler için pazar günü açık tutulacak

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilerin ihtiyaç duyacakları belgeleri alabilmesi amacıyla, nüfus müdürlükleri 2 Haziran'da açık bulundurulacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2024 13:57, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2024 13:58
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Nüfus müdürlükleri LGS'ye girecek öğrenciler için pazar günü açık tutulacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, LGS dolayısıyla sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlüklerinin 2 Haziran Pazar günü 07.00-10.00 saatlerinde açık tutulacağı belirtildi.

Öğrencilerin vakit kaybı yaşamamaları için başvurudan önce sınava giriş belgesini ibraz ederek ebeveyni ile müracaat etmesi gerekiyor.

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