Taksim ve Şişhane metro istasyonları geçici olarak işletmeye kapatılacak
Metro İstanbul, saat 15.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapatılacağını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2024 14:13, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2024 14:14
Duyuru, Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'mız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.