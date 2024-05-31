Sürücü eğitim araçlarıyla ilgili karar: Belge şartı kalktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sürücü eğitim aracı olarak kullanılan taşıtlar için ticari taşıma yapılmaması kaydıyla yetki belgesi alma zorunluluğu kaldırıldı.

İdari ve cezai yükümlülükler göz önünde bulundurularak, yetki belgesi alacakların 15 yaşından büyük olması şartı getirildi.

Yönetmelikte, uluslararası eşya taşımacılığı yapacaklar için getirilen tecrübe şartına ilişkin tereddütlerin giderilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Ticari yolcu, eşya ve nakliyat ambarı işletmeciliği faaliyeti yürüten firmaların, yetki belgelerine ilişkin belirlenen asgari kapasite şartında düzenlemeye gidildi.

Ayrıca yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde iade edilecek belge ücretlerine ilişkin esaslar belirlenirken, mevzuatta yasaklanan belge satışı gibi uygulamaların önüne geçilmesi için tedbir alındı.

Yanıcı, yakıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin otobüslerin bagaj kısmında taşınmasının engellenmesin için uygulanan müeyyideler ağırlaştırıldı.

Taşımacıların aldığı yetki belgelerinin kapsamı dışında faaliyet yürütülmesi nedeniyle iptal edilmesi halinde, yeniden alınacak belgelere uygulanan indirimin kaldırıldı.