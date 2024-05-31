2 kişinin öldüğü konser sonrası çıkan kavgada 2 tutuklama

Kavgaya karıştıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılardan 3'ü ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 5 zanlıdan 2'si tutuklanırken 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kavgada tarafları ayırmaya çalışırken Şahabettin D'yi tabancasıyla vurduğu suçlamasıyla gözaltına alınan polis memuru Ö.G. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ö.G, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

29 Mayıs akşamı Çağlak Festivali kapsamında Gölet Alanı'nda düzenlenen konserin ardından, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan kavgada Yücel A. ve A.D. bıçakla, Şahabettin D. ise tabancayla yaralanmış, Yücel A. ve Şahabettin D, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmişti.

Kavgaya karıştığı belirlenen 8 zanlı ile Şahabettin D'yi vurduğu suçlamasıyla polis memuru Ö.G. gözaltına alınmış Manisa Valiliği yaptığı açıklamada polisin kesici aletle saldırıyı bertaraf etmek üzere ateşli silah kullanarak olaya müdahale ettiği belirtilmişti.