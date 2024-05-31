Enerji Tasarrufu ve Konfor: Bosch Kombilerle Tanışın

'Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor' iddiası yalanlandı
'Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor' iddiası yalanlandı
AK Partili Güler'den sokak köpeklerine ilişkin açıklama: Yanlış bilgiler var
AK Partili Güler'den sokak köpeklerine ilişkin açıklama: Yanlış bilgiler var
Ulaştırma alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Ulaştırma alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
KKM nisanda 1,5 milyar dolar geriledi
KKM nisanda 1,5 milyar dolar geriledi
Öğretmeni darbettiği iddia edilen veli gözaltına alındı
Öğretmeni darbettiği iddia edilen veli gözaltına alındı
Odasını cephaneliğe çeviren hakim sessizliğini bozdu!
Odasını cephaneliğe çeviren hakim sessizliğini bozdu!
ÖSYM hafta sonu iki sınav gerçekleştirecek
ÖSYM hafta sonu iki sınav gerçekleştirecek
Sürücü eğitim araçlarıyla ilgili karar: Belge şartı kalktı
Sürücü eğitim araçlarıyla ilgili karar: Belge şartı kalktı
'Büyüme performansımızı 15 çeyrektir kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz'
'Büyüme performansımızı 15 çeyrektir kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz'
Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir hedefim yok
Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir hedefim yok
Karahan: KKM'den kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz
Karahan: KKM'den kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz
Antalya milletvekili Aykut Kaya, İYİ Partiden istifa etti
Antalya milletvekili Aykut Kaya, İYİ Partiden istifa etti
Özel okul derneklerinden öğretmen ücretleri açıklaması
Özel okul derneklerinden öğretmen ücretleri açıklaması
Şimşek'ten büyüme yorumu: Ekonomide dengelenme devam ediyor
Şimşek'ten büyüme yorumu: Ekonomide dengelenme devam ediyor
Emeklilere şehirlerarası otobüslerde indirim kararı
Emeklilere şehirlerarası otobüslerde indirim kararı
Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5,7 büyüdü
Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5,7 büyüdü
Doğal gazda haziran tarifesinde değişikliğe gidilmedi
Doğal gazda haziran tarifesinde değişikliğe gidilmedi
AK Parti kampı yoğun gündemle başlıyor
AK Parti kampı yoğun gündemle başlıyor
Konut sektöründe kampanyalar başladı
Konut sektöründe kampanyalar başladı
Emlak vergisi ödemelerinde bugün son
Emlak vergisi ödemelerinde bugün son
Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem
Orgeneral yapay zeka! Dördüncü kuvvet komutanı olabilir
Orgeneral yapay zeka! Dördüncü kuvvet komutanı olabilir
Köpeğe tedbir almayan belediyeye yaptırım yolda
Köpeğe tedbir almayan belediyeye yaptırım yolda
31 Mayıs 2024 tarihli atamalar ve görevden alınmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
31 Mayıs 2024 tarihli atamalar ve görevden alınmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Müdür yardımcısı, öğrencinin üzerine araç sürüp kesici aletle kovaladı
Müdür yardımcısı, öğrencinin üzerine araç sürüp kesici aletle kovaladı
Türkiye'ye yabancı sermaye girişi 2025'te artacak
Türkiye'ye yabancı sermaye girişi 2025'te artacak
Bakan Kacır'dan 'TÜRKSAT 6A' açıklaması
Bakan Kacır'dan 'TÜRKSAT 6A' açıklaması
Türkiye gri listeden çıkıyor
Türkiye gri listeden çıkıyor
Silahlı çatışma ortasında kalan Vali Kızılkaya'dan açıklama
Silahlı çatışma ortasında kalan Vali Kızılkaya'dan açıklama
'Atatürk Havalimanı, dini külliye oluyor' iddiaları yalanlandı
'Atatürk Havalimanı, dini külliye oluyor' iddiaları yalanlandı
Ana sayfaHaberler Sizden Gelenler

Enerji Tasarrufu ve Konfor: Bosch Kombilerle Tanışın

Kaynak : MN Medya
Yazdır
Enerji Tasarrufu ve Konfor: Bosch Kombilerle Tanışın

İLANDIR...

Enerji Tasarrufu ve Konfor: Bosch Kombilerle Tanışın

Bosch tam yoğuşmalı kombi modelleri, kullanıcılarına hem enerji tasarrufu hem de konfor sağlayarak uzun yıllar boyunca yüksek performansta kullanılır. Beğeni toplayan Bosch kombi çeşitleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

İklimlendirme problemini çözerken enerjiden tasarruf etmenin öncelikli koşulu doğru kombileri seçmektir. Kombi kullanımında yüksek enerji tasarrufu dendiğinde ise ilk akla gelen Bosch tam yoğuşmalı kombi modelleri oluyor. Şık tasarımları, konforlu kullanım özelliği, dayanıklı olması ve yüksek düzeyde enerji tasarrufu sunmasıyla kendi segmentinin lideri olan Bosch tam yoğuşmalı kombi modelleri ile siz de tanışın.

Isıtma ve soğutma sektörünün öncüsü olan Bosch, yeni nesil teknolojilerle çok sayıda farklı yoğuşmalı kombi modeli geliştirdi. Kullanıcıların her açıdan beklentisini karşılamayı başaran kombiler, % 90'ın üzerinde mevsimsel enerji verimliliği sunuyor. Bu sayede her ay çok daha düşük düzeyde doğalgaz kullanımı ve dolayısıyla daha düşük enerji faturaları ile karşılaşmak da mümkün oluyor.

Kombi Kullanımında Nasıl Enerji Tasarrufu Sağlanır?

Rutin Kombi Bakımını İhmal Etmeyin

Öncelikle kullandığınız kombinin enerji tasarrufu özelliğini koruyabilmesi için Bosch kombi bakım işlemlerinin ihmal edilmemesi gerekir. Kombinin düzenli olarak temizlik ve bakımdan geçmesi hem kullanım ömrünü uzatır hem de daha az enerji kullanımı ile yüksek performans sergilemeye devam etmesini sağlar. Bu nedenle kombi kullanımında enerji tasarrufunu hedefleyenlerin rutin kombi bakımını ihmal etmemesi gerekir.

Isı Yalıtımı Önemli

Binanın ısı yalıtımı, ısınmada enerji tasarrufu ile doğrudan ilgilidir. Isı yalıtımı yapılmış bir evde yaşayanlar daha az doğalgaz kullanımı ile ısınabilir. Ancak yalıtım yapılmamış evlerde kombinin istenen ısı seviyesini yakalaması için daha fazla enerji kullanması gerekir. Aynı zamanda evin alt ve üst katındaki dairelerin ısıtılmıyor olması da kombinizin daha fazla doğalgaz kullanmasına neden olabilir.

Bilinçli Oda Sıcaklığı Ayarı

Oda sıcaklığının bilinçli şekilde ayarlanması, gereksiz enerji kullanımının önüne geçecektir. İdeal oda sıcaklığının 22 - 23 santigrat derece olduğunu belirtmek gerekir. Daha yüksek sıcaklık, gereksiz ısınma giderleri anlamına gelir. Oda sıcaklığının sadece 1 derece düşürülmesinin % 10'a varan enerji tasarrufu sağladığı biliniyor. Dolayısıyla bilinçli oda sıcaklığı ayarı yapmak da kombi kullanımında enerji tasarrufu nasıl sağlanır sorusunun en net yanıtlarından biridir.

Modülasyonlu Oda Kumandası Kullanımı

En düşük enerji tüketimi için sadece enerji tasarruflu kombi modellerini tercih etmek yeterli olmaz. Aynı zamanda kombi kapasitesinin hassas bir biçimde kontrol edilebilmesi de gerekiyor. Bunu sağlamanın en kolay yolu ise modülasyonlu oda kumandalarıdır. Kapasitesini oda sıcaklığına göre ayarlama özelliğine sahip olması, modülasyonlu kombilerin diğer kombilere göre çok daha az enerji kullanmasını sağlıyor.

Mevsimsel Verim Değeri Önemli

Kombilerin mevsimsel enerji verimliliği, enerji tasarrufu ile doğrudan ilgilidir. Yüksek mevsimsel enerji verimliliğine sahip olan kombilerin çok daha düşük enerji kullanıyor olduğunu belirtmeliyiz. Bu nedenle kombi seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken teknik özellikler arasında kombinin mevsimsel enerji verimliliği de olmalıdır.

Enerji Tasarrufu ve Konforun Birleştiği Bosch Kombi Modellerini Şimdi İnceleyin

Yoğuşmalı Bosch kombi modelleri enerji tasarrufunu konforlu kullanımla buluşturan eşsiz iklimlendirme cihazlarıdır. Gayet makul olan Bosch kombi fiyatları bu ürünlerin herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilmesini sağlıyor. 1895 yılından günümüze kadar uzanan tecrübe ve en yeni teknolojilerin inovatif şekilde kullanılması, Bosch kombilerin en çok talep gören kombi çeşitleri olmasını sağlıyor.

Condens 5700i W

Üstün Bosch teknolojisini her detayında fark edebileceğiniz kombi çeşitlerinin başında Condens 5700i W modeli geliyor. % 94 mevsimsel enerji verimliliği sunan yoğuşmalı kombi, yüksek performans ve düşük gaz tüketimi beklentilerini fazlasıyla karşılıyor.

Condens 1200 W

% 94 mevsimsel enerji verimliliği özelliği bu kombide de mevcut olmakla birlikte cihazın 20/22, 24/24 ve 28/30 kW seçenekleri sunduğunu eklemek gerekir. Gayet sessiz çalışan bu kombi, tasarımının kompakt olmasıyla da dikkat çekiyor.

Yeni Condens 2200i W (tıklanabilir alan:

A sınıfı enerji tüketimi ve % 94 mevsimsel enerji verimliliği ile ön plana çıkan Condens 2200i W tüm yaşam alanlarında kullanıma uygundur. Estetik ve şık tasarımı yaşam alanlarına değer katar.

Condens 7000i W (tıklanabilir alan:

Estetik görünümüyle beğeni toplayan Bosch kombi modeli 24, 30 kW ısıtma ve 28, 35 kW sıcak su ve ısıtma kapasite alternatifleri sunuyor. % 93 enerji verimliliği değeri ve uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor.

Condens 2500 W

Yoğuşmalı Bosch kombi modelleri arasında en çok ilgi görenlerden biri de Condens 2500 W modelidir. Düşük gaz tüketiminin yanı sıra 47 dB'den daha düşük bir ses seviyesiyle ile konforu ön plana çıkarıyor.

Comfort Condense (tıklanabilir alan:

Mutlaka incelenmesi gereken Bosch kombi çeşitlerinden biri olan Comfort Condense modeli 30 ve 35 kW ısıtma kapasite seçenekleri sunan bir cihazdır. Bu özel kombi modeli ve diğer Bosch kombiler için Bosch Home Comfort internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber