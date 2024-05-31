Enerji Tasarrufu ve Konfor: Bosch Kombilerle Tanışın
İLANDIR...
Enerji Tasarrufu ve Konfor: Bosch Kombilerle Tanışın
Bosch tam yoğuşmalı kombi modelleri, kullanıcılarına hem enerji tasarrufu hem
de konfor sağlayarak uzun yıllar boyunca yüksek performansta kullanılır. Beğeni
toplayan Bosch kombi çeşitleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
İklimlendirme problemini çözerken enerjiden tasarruf etmenin öncelikli koşulu
doğru kombileri seçmektir. Kombi kullanımında yüksek enerji tasarrufu dendiğinde
ise ilk akla gelen Bosch tam yoğuşmalı kombi modelleri oluyor. Şık tasarımları,
konforlu kullanım özelliği, dayanıklı olması ve yüksek düzeyde enerji tasarrufu
sunmasıyla kendi segmentinin lideri olan Bosch
tam yoğuşmalı kombi modelleri ile siz de tanışın.
Isıtma ve soğutma sektörünün öncüsü olan Bosch, yeni nesil teknolojilerle çok
sayıda farklı yoğuşmalı kombi modeli geliştirdi. Kullanıcıların her açıdan beklentisini
karşılamayı başaran kombiler, % 90'ın üzerinde mevsimsel enerji verimliliği
sunuyor. Bu sayede her ay çok daha düşük düzeyde doğalgaz kullanımı ve dolayısıyla
daha düşük enerji faturaları ile karşılaşmak da mümkün oluyor.
Kombi Kullanımında Nasıl Enerji Tasarrufu Sağlanır?
Rutin Kombi Bakımını İhmal Etmeyin
Öncelikle kullandığınız kombinin enerji tasarrufu özelliğini koruyabilmesi
için Bosch kombi bakım işlemlerinin ihmal edilmemesi gerekir. Kombinin düzenli
olarak temizlik ve bakımdan geçmesi hem kullanım ömrünü uzatır hem de daha az
enerji kullanımı ile yüksek performans sergilemeye devam etmesini sağlar. Bu
nedenle kombi kullanımında enerji tasarrufunu hedefleyenlerin rutin kombi bakımını
ihmal etmemesi gerekir.
Isı Yalıtımı Önemli
Binanın ısı yalıtımı, ısınmada enerji tasarrufu ile doğrudan ilgilidir. Isı
yalıtımı yapılmış bir evde yaşayanlar daha az doğalgaz kullanımı ile ısınabilir.
Ancak yalıtım yapılmamış evlerde kombinin istenen ısı seviyesini yakalaması
için daha fazla enerji kullanması gerekir. Aynı zamanda evin alt ve üst katındaki
dairelerin ısıtılmıyor olması da kombinizin daha fazla doğalgaz kullanmasına
neden olabilir.
Bilinçli Oda Sıcaklığı Ayarı
Oda sıcaklığının bilinçli şekilde ayarlanması, gereksiz enerji kullanımının
önüne geçecektir. İdeal oda sıcaklığının 22 - 23 santigrat derece olduğunu belirtmek
gerekir. Daha yüksek sıcaklık, gereksiz ısınma giderleri anlamına gelir. Oda
sıcaklığının sadece 1 derece düşürülmesinin % 10'a varan enerji tasarrufu sağladığı
biliniyor. Dolayısıyla bilinçli oda sıcaklığı ayarı yapmak da kombi kullanımında
enerji tasarrufu nasıl sağlanır sorusunun en net yanıtlarından biridir.
Modülasyonlu Oda Kumandası Kullanımı
En düşük enerji tüketimi için sadece enerji
tasarruflu kombi modellerini tercih etmek yeterli olmaz. Aynı zamanda
kombi kapasitesinin hassas bir biçimde kontrol edilebilmesi de gerekiyor. Bunu
sağlamanın en kolay yolu ise modülasyonlu oda kumandalarıdır. Kapasitesini oda
sıcaklığına göre ayarlama özelliğine sahip olması, modülasyonlu kombilerin diğer
kombilere göre çok daha az enerji kullanmasını sağlıyor.
Mevsimsel Verim Değeri Önemli
Kombilerin mevsimsel enerji verimliliği, enerji tasarrufu ile doğrudan ilgilidir.
Yüksek mevsimsel enerji verimliliğine sahip olan kombilerin çok daha düşük enerji
kullanıyor olduğunu belirtmeliyiz. Bu nedenle kombi seçimi yaparken dikkat edilmesi
gereken teknik özellikler arasında kombinin mevsimsel enerji verimliliği de
olmalıdır.
Enerji Tasarrufu ve Konforun Birleştiği Bosch Kombi Modellerini Şimdi İnceleyin
Yoğuşmalı Bosch kombi modelleri enerji tasarrufunu konforlu kullanımla buluşturan
eşsiz iklimlendirme cihazlarıdır. Gayet makul olan Bosch kombi fiyatları bu
ürünlerin herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilmesini sağlıyor. 1895 yılından
günümüze kadar uzanan tecrübe ve en yeni teknolojilerin inovatif şekilde kullanılması,
Bosch kombilerin en çok talep gören kombi çeşitleri olmasını sağlıyor.
Condens
5700i W
Üstün Bosch teknolojisini her detayında fark edebileceğiniz kombi çeşitlerinin
başında Condens 5700i W modeli geliyor. % 94 mevsimsel enerji verimliliği sunan
yoğuşmalı kombi, yüksek performans ve düşük gaz tüketimi beklentilerini fazlasıyla
karşılıyor.
Condens 1200 W
% 94 mevsimsel enerji verimliliği özelliği bu kombide de mevcut olmakla birlikte
cihazın 20/22, 24/24 ve 28/30 kW seçenekleri sunduğunu eklemek gerekir. Gayet
sessiz çalışan bu kombi, tasarımının kompakt olmasıyla da dikkat çekiyor.
Yeni Condens 2200i W (tıklanabilir alan:
A sınıfı enerji tüketimi ve % 94 mevsimsel enerji verimliliği ile ön plana
çıkan Condens 2200i W tüm yaşam alanlarında kullanıma uygundur. Estetik ve şık
tasarımı yaşam alanlarına değer katar.
Condens 7000i W (tıklanabilir alan:
Estetik görünümüyle beğeni toplayan Bosch kombi modeli 24, 30 kW ısıtma ve
28, 35 kW sıcak su ve ısıtma kapasite alternatifleri sunuyor. % 93 enerji verimliliği
değeri ve uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor.
Condens 2500 W
Yoğuşmalı Bosch kombi modelleri arasında en çok ilgi görenlerden biri de Condens
2500 W modelidir. Düşük gaz tüketiminin yanı sıra 47 dB'den daha düşük bir ses
seviyesiyle ile konforu ön plana çıkarıyor.
Comfort Condense (tıklanabilir alan:
Mutlaka incelenmesi gereken Bosch kombi çeşitlerinden biri olan Comfort Condense
modeli 30 ve 35 kW ısıtma kapasite seçenekleri sunan bir cihazdır. Bu özel kombi
modeli ve diğer Bosch kombiler için Bosch Home Comfort internet sitesini
ziyaret edebilirsiniz.