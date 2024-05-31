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9 kişinin öldüğü arazi kavgasında aileler barıştı: Tüm firariler teslim oldu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde geçen yıl arazi anlaşmazlığı nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından aralarında husumet başlayan aileler, kanaat önderlerinin girişimiyle barıştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2024 17:40, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2024 17:40
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9 kişinin öldüğü arazi kavgasında aileler barıştı: Tüm firariler teslim oldu

Serçeler Mahallesi'nde 15 Haziran 2023'te arazi anlaşmazlığı yüzünden Halil, Orhan, Serhat ve Mehmet Can Taş ile Mehmet Emin, Mehmet Selim, Ömer, Yunus ve Muhammet Alyamaç'ın yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga sebebiyle aileler arasında başlayan husumet, kan davasına dönüşmeden barışla sonuçlandı.

Bismil Kanaat Önderleri Derneğince oluşturulan heyetin girişimiyle Taş, Alyamaç, Azad, Özdemir ve Karakoç ailelerinin fertleri arasında barış sağlandı.

İlçedeki düğün salonunda geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen törene katılanlara üst araması yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende barışan ailelerin fertleri, Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek dualar eşliğinde el sıkıştı.

- "Rabb'im sözlerini, dualarını, huzurlarını ilelebet payidar eylesin"

Bismil Kaymakamı Enver Hakan Zengince, barışan ailelerin sabır göstererek kendilerine yakışanı yaptığını söyledi.

"Bir insanın hayatını kurtaran, bütün insanların hayatını kurtarmış gibi oluyor." diyen Zengince, bu barışın çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Bu hayrın gerçekleşmesine vesile olan milletvekillerine ve kanaat önderlerine de teşekkür eden Zengince, barışan ailelerin birlik ve beraberliklerinin daim olmasını diledi.

Zengince, "Kur'an-ı Kerim'in altından geçtiler, dua ettiler, Allah'a söz verdiler. Rabb'im sözlerini, dualarını, huzurlarını ilelebet payidar eylesin." dedi.

- " İnşallah bu barış örnek olur"

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu da bugün hayırlı bir nedenle bir araya geldiklerini belirterek, bu törene vesile olan, katkı sunan herkese teşekkür etti.

"Nefsine yenik düşmeyip toplumun, Allah'ın, vicdanın kendilerinden beklediği bu sulh için adım atan, barışı kabul eden ailelere teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Büyük acılar çektiler. Bir yıl önce bu zaman 9 canımızı kaybettik ve bütün toplum bu acıyı yüreğimizde hissettik." diyen Ensarioğlu, kavganın, savaşın kazananının olmadığını belirtti.

Kavganın, şiddetin ancak acı ve gözyaşı getirdiğini söyleyen Ensarioğlu, savaşın ve kavganın geride yetimler ve sıkıntılar bıraktığını ifade etti.

Ensarioğlu, "Siz, sabredenlerden oldunuz, nefsinize yenik düşmediniz. İntikam almak, nefsini dinlemek kolaydır ama sonuçları hep acıdır. Asıl şeref intikam almak değil sulh yapmaktır. Siz, bunu yaptınız. İnşallah bu barış bölgemizdeki bütün acılara, kavgalara, yaşanan benzer hadiselere örnek olur. Burada bulunan herkes ve ve Kur'an-ı Kerim de şahittir ki siz barıştınız. Sizin artık yüreğinizde geçmişe dair en ufak bir kin, bir hesap kalmadı bundan sonra. Bu barış topluma hayırlı olsun." diye konuştu.

- "Bu barışla geleceğe de katkıda bulundunuz"

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç de hem barışan ailelere hem de bu barışın gizli kahramanlarına şükranlarını sundu.

Kanaat önderlerinin, barış heyetinin bu barışın sağlanması için büyük gayret gösterdiğini dile getiren Dinç, "İyiliği, barışı, kardeşliği seçeceğiz. Siz, bu barışla sadece kendi aranızda muhabbeti sağlamadınız, geleceğe de katkıda bulundunuz. Çocuklarınıza, ailenize, kardeşliği, huzuru ve barışı bıraktınız. Yapıcı yaklaşımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Bismil Kanaat Önderleri Derneği Başkanı Hasan Vural da sağlanan barışın hayırlı olmasını diledi.

Bölgede, ülkede benzer hadiselerin yaşanmamasını temenni eden Vural, "Halka hizmet, aynı zamanda Hakk'a hizmettir. Bu düşüncelerle halkımıza hizmet ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Kanaat önderleri bu hizmeti yaparken hiç kimsenin siyasi düşüncesine, diline, ırkına ve mezhebine bakmadan bu hizmeti yapmaktadır ve yapmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Okunan duaların ardından katılımcılar, birlikte yemek yedi.

Törene AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- 6 firari sanık teslim oldu

Bismil'de barış töreni gerçekleştirilirken silahlı kavgaya ilişkin 6 firari sanık, avukatları eşliğinde Diyarbakır Adliyesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Sanıklar, Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki ifade işlemlerinin ardından tutuklandı.

- Dosya, güvenlik gerekçesiyle Konya'ya nakledildi

9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin davanın dosyası, güvenlik gerekçesiyle Konya'ya nakledildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 151 sayfalık iddianamede 31 sanıktan 26'sı hakkında "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine ateş açılması nedeniyle de 9 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 117'şer yıldan 180 yıla kadar, 5 sanık hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 26 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 338'er yıldan 530 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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