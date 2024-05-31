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Ankara'da komşuların kavgasına soruşturma

ANKARA'da görüntüleri sosyal medyada yer alan iki komşu kadının kavgasına ilişkin savcılık soruşturma başlattı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Mayıs 2024 20:17, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2024 21:01
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Ankara'da komşuların kavgasına soruşturma

Olay, pazar günü Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Aslı T., iddiaya göre bahçede oturan ve kendisinin olduğu tarafa bakan komşusu Fatma G.'ye 'Sen bana niye baktın?' diyerek saldırdı. Görüntüleri sosyal medyada yer alan kavganın ardından her iki taraf da darp raporu olarak karşılıklı şikayetçi oldu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği de olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Sosyal medyada da yer alan, ilimiz Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde komşular arasında gerçekleşen sözlü, fiziki saldırı ve manevi değerleri aşağılama iddiası ile ilgili konu ve sorumluları adli mercilere intikal ettirilmiş olup, gerekli tahkikat Cumhuriyet Savcılığınca yürütülmektedir" denildi.

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