Kamu Birliği Konfederasyonu'ndan CHP'li Aylin Yaman'a ziyaret

Kamu Birliği Konfederasyonu Dış İlişkilerden sorumlu Kurucu Genel Başkan Yardımcımız Aras Ali Altıntaş, Dış İlişkiler Komisyon Başkanı Bahar Karaağaç, komisyon üyesi Cevdet Can Canikli, konfederasyonumuzu temsilen CHP Ankara Milletvekili, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Sayın Dr. Aylin Yaman ile bir araya geldi.

3+1 sisteminin 1 + 1 olarak revize edilmesi hakkında verdiği kanun teklifine katkıda bulunmak amacıyla çalıştay raporu Vekil Yaman'a teslim edildi. Öte yandan sendika üyelik ve istifa işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılması ile ilgili çalışma da tasarruf tedbirleri kapsamında dile getirildi.