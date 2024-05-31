İsrail, Hamas'a kalıcı ateşkesi içeren yeni bir teklif sundu

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki kanlı saldırılarına devam ederken, dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan bölgede kalıcı ateşkesin sağlanması için liderlere çağrı yapıyor. ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, İsrail'in Katar aracılığıyla Hamas'a yeni bir ateşkes teklifi sunduğunu bildirdi. Teklifin içeriğine değinen Biden, "Bu savaşın kalıcı bir şekilde sona ermesi, tüm esirlerin evlerine dönmesi, İsrail'in güvenliğinin sağlanması, Gazze'de Hamas'ın iktidarda olmadığı daha iyi bir gelecek oluşturulması ve hem İsrailliler hem de Filistinliler için daha iyi bir gelecek sağlayacak siyasi bir çözüme zemin hazırlanması odak noktamızdı" dedi.

Biden, yeni teklifin Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılması için bir yol haritası olduğunu vurgulayarak, "Bu gerçekten belirleyici bir an. Hamas'ın anlaşmayı kabul etmesi gerekiyor. Başlattıkları bu savaşı sona erdirmenin zamanı geldi. Bu anı kaybedemeyiz" şeklinde konuştu.

Teklif 3 aşamalı bir plandan oluşuyor

Teklifin daha önceki müzakerelerde tıkanan noktalardan biri olan "düşmanlıkların kalıcı olarak durdurulması" maddesini içerdiğini aktaran Biden, Gazze planının 3 aşamadan oluştuğunu ifade etti. Biden'ın açıklamasına göre, 6 hafta sürecek ilk aşamada, İsrail güçlerinin Gazze'nin tüm yerleşim alanlarından çekilecek. Yüzlerce Filistinli mahkumun serbest bırakılması karşılığında ABD'li esirler de dahil aralarında kadın, yaşlı ve yaralıların da bulunduğu bir dizi esir serbest bırakılacak. Hayatını kaybeden esirlerin bedenleri ailelerine teslim edilecek. Filistinli siviller kuzey de dahil Gazze'nin dört bir yanındaki evlerine geri dönecek. İnsani yardımlar artacak ve her gün 600 kamyon Gazze'ye girecek. Uluslararası toplum tarafından yüz binlerce çadır dağıtılacak. Tüm bunlar ve daha fazlası hemen başlayacak.

Planın 2. aşamasında ise, İsrailli askerler de dahil yaşayan tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrail ordusu Gazze Şeridi'nden çekilecek.

Üçüncü ve son aşamada da, "Gazze için geniş kapsamlı yeniden inşa planı" başlatılacak.