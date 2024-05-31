'Vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen unsurları kaldıracağız'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Özhaseki'nin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Valiler ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürleri Toplantısı'na katıldığı anımsatıldı.

Açıklamaya göre, denize kıyısı olan 28 ilin valisi ve il müdürlerinin canlı bağlantıyla katıldığı toplantıda, illerin talep ve beklentileri dinlendi.

Toplantıda konuşan Özhaseki, vatandaşlardan gelen şikayet ve talepler üzerine "Denizler Halkındır" Projesini başlattıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın hakkı olan denizlere erişimlerini sağlayarak devlet olarak görevimizi yapacağız. Vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen tüm unsurları kaldıracağız." dedi.

Artvin'den Hatay'a kadar tüm sahilleri adım adım gözden geçirdiklerini kaydeden Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Anayasa'mızın 43'üncü maddesi, kıyılarımızın devletimizin tasarrufu altında olduğunu ve buraların kullanımında kamu yararı gözetileceğini açıkça ifade ediyor. Biz, zaten halihazırda Anayasa'nın üstümüze yüklediği bu sorumluluğu yerine getiriyoruz. Fakat kıyılarda yürütülen denetimlerimizi sürekli hale getirmek ve kıyılardaki yapılaşmanın meşru zeminin dışına çıkmasını kesin şekilde engellemek için yeni bir adım atıyoruz. Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz ile Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğümüzün hazırladığı ve valiliklerimize gönderdiğimiz genelgemizde de açık şekilde anlatılıyor. Valiliklerimiz koordinesinde; İl Müdürlüklerimiz, vatandaşlarımızın kıyılara ulaşımına, kıyılardan yararlanmasına mani olan işgalleri, engelleri ve kaçak yapılaşmaları tespit edecek ve mevzuatın gereğini yapacak."

- "Kaçak yapılara, işgallere ilk adımda engel olacağız

Bakan Özhaseki, denizleri ve kıyıları Denizler Halkındır Projesiyle güvence altına alacaklarını vurguladı.

28 il valiliğine gönderilen genelgenin sürecin mekanizmasını oluşturacağını ifade eden Özhaseki, "Vatandaşlarımızı da bu işlerimize ortak ediyoruz. Bu kapsamda Çevre-Deniz İhbar Hattı'nı kurduk. Kaçak yapılara, işgallere ilk adımda engel olacağız. Bunu ancak vatandaş ile birlikte, devlet ve millet işbirliği ile gerçekleştirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki, bu süreçte valiliklerin de önemli rolü olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Hedefimiz ülkemizin turizmini baltalamak değil, sahillerimizi kaçak yapılardan arındırmaktır. Şehirlerimizin turizm aksının, turistik hareketliliğinin yasal çizgide devam etmesini sağlamaktır. Biz, İl Müdürlüklerimiz nezdinde kıyılarımızı gözetim altına alıyoruz. Burada Valiliklerimize büyük sorumluluk düşüyor. Valiliklerimiz de bu hassas meseleyi yakından takip edecek. İnşallah sahillerimizi kaçak yapılardan arındıracağız."