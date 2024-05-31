Sadece 'Kürtçe' hizmet vereceğini açıklayan kafe sahibine ev hapsi

Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan Sanat Sokağı içerisindeki bir kafede işletmeci Ramazan Ş.'nin sadece Kürtçe hizmet vereceğini açıkladığı iddiasıyla sosyal medyadan yapılan ihbarların ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatıldı. Ramazan Ş., 'Terör örgütü propagandası yapmak', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'Nefret suçu' suçlamasıyla 29 Mayıs'ta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından gözaltına alınıp, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Ş.'ye, çıkarıldığı mahkemece yurt dışı yasağı getirilip, ev hapsi cezası verildi.