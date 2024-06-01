1 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları
1 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği 17'nci Olağan Genel Kurulu'na katılacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını karadan Refah kentine genişletmesi ve bölgedeki insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta mücadelesindeki üçüncü maçını Güney Kore ile yapacak.
(Arlington/21.00)
2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i ağırlayacak.
(İstanbul/20.30)
3- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sigortam Net'i konuk edecek.
(Mersin/19.00)
4- UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile Real Madrid, Wembley Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
(Londra/22.00)