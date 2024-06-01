1 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta mücadelesindeki üçüncü maçını Güney Kore ile yapacak.

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