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Tekirdağ'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2024 07:07, Son Güncelleme : 01 Haziran 2024 07:05
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Tekirdağ'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Sarılar Mahallesi'nde, Erdem Koç idaresindeki 59 ABM 061 plakalı otomobil ile Sercan Arıcan yönetimindeki 59 AEK 308 plakalı otomobil çarpıştı.

Koç'un oğlu Burak Koç (25) idaresindeki 59 AIJ 108 plakalı otomobil de kazaya karışan araçlara çarptı.

Diğer sürücülerin ihbarı ile bölgeye sağlık, iftaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücü Erdem Koç ve eşi Birsen Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Diğer sürücüler Burak Koç ile Arıcan, araçlarda bulunan Nihal Arıcan, Ege Araslan Arıcan, Melek Arıcan ve Muradiye Yavuz yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralı Muradiye Yavuz tüm müdahalelere rağmen kayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Koç çiftinin cenazeleri Çorlu Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

Çorlu Kaymakamı Murat Eren de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan, kazaya karışan 59 AEK 308 plakalı otomobilin motor kısmında bulunan ve kazaya karışanlara ait olduğu öğrenilen kedi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

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