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'Narkoçelik-19' operasyonları: 480 kg uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu Madde İmalatçısı zehir tacirlerine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen "Narkoçelik-19" operasyonlarında; 480 kg uyuşturucu madde ve 71 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde imalatçısı 8 şüpheli yakalandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Haziran 2024 08:17, Son Güncelleme : 01 Haziran 2024 08:19
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'Narkoçelik-19' operasyonları: 480 kg uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" dedi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Esenyurt, Beyoğlu, Şişli ve Beykoz ilçelerinde düzenlenen "Narkoçelik-19 operasyonlarında; 257 kg Skunk, 220,5 kg metamfetamin, 71 bin adet uyuşturucu hap, 2,5 kg toz esrar ele geçirildi.

Operasyonlar sonucu: 9 adet hassas terazi, 1 adet hap basma makinesi, 3 adet press makinesi, çok sayıda uyuşturucu madde imalatında kullanılan araç gereçler ve çok miktarda Türk Lirası ele geçirildi.

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